16.12.2022, 10:05
Isamaa хочет частично погасить жилищные кредиты многодетных семей. Экономист предупреждает об опасности такой меры(8)
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Политическая партия Isamaa выступает с предвыборным обещанием о том, что они хотят компенсировать жилищные кредиты семьям с четырьмя и более детьми в размере до 75 000 евро. По данным Swedbank, такая мера только увеличит неравенство, потому что на самом больше всего страдают от относительной бедности родители-одиночки , пишет Delfi Ärileht.
Политическая партия Isamaa представит перед весенними выборами в Рийгикогу план: возместить расходы на жилищные кредиты семьям с четырьмя и более детьми до 75 000 евро.