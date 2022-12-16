Новости Эстонии
16.12.2022, 10:05

Isamaa хочет частично погасить жилищные кредиты многодетных семей. Экономист предупреждает об опасности такой меры

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Пикет Isamaa
Пикет Isamaa
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Политическая партия Isamaa выступает с предвыборным обещанием о том, что они хотят компенсировать жилищные кредиты семьям с четырьмя и более детьми в размере до 75 000 евро. По данным Swedbank, такая мера только увеличит неравенство, потому что на самом больше всего страдают от относительной бедности родители-одиночки , пишет Delfi Ärileht.

Политическая партия Isamaa представит перед весенними выборами в Рийгикогу план: возместить расходы на жилищные кредиты семьям с четырьмя и более детьми до 75 000 евро.

По словам члена правления Isamaa Юхана Ягера, вступление в силу этого плана при сегодняшних процентных ставках означает, что ежемесячно у семьи будет оставаться примерно на 350 евро больше, учитывая уменьшение платежа по жилищному кредиту.

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