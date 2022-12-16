Isamaa хочет частично погасить жилищные кредиты многодетных семей. Экономист предупреждает об опасности такой меры

Политическая партия Isamaa выступает с предвыборным обещанием о том, что они хотят компенсировать жилищные кредиты семьям с четырьмя и более детьми в размере до 75 000 евро. По данным Swedbank, такая мера только увеличит неравенство, потому что на самом больше всего страдают от относительной бедности родители-одиночки , пишет Delfi Ärileht.