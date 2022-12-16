ФОТО | Госучреждение без разрешения автора использовало фотографию, что вызвало его недовольство

„Даже эстонское государство без зазрения совести использует снимки, сделанные эстонскими фотографами. Электричество, рождественские открытки и кейтеринг оно, конечно, оплачивает, а за фотографии можно и не платить. Ведь использовать их так просто: щёлк, и готово“, - написал Калда в своем аккаунте в Twitter.

Посольство, правда, указало фамилию Калда в посте, на что фотограф иронично заметил, что тег ребенку на бутерброд не намажешь.

Как сообщили Delfi из Министерства иностранных дел, эстонское посольство в Японии использовало в своем сообщении в Twitter фотографию Таллиннского рождественского рынка с указанием имени автора. „Посольство, отправляя это сообщение, хотело поделиться царящим в Таллинне рождественским настроением. Эта сообщение не являлась официальным рождественским поздравлением или открыткой, используемой в коммерческих целях. Рассылка была немедленно удалена после того, как фотограф в своем аккаунте в Twitter обратил внимание на то, что фотография, автором которой он является, была использована без согласования с ним.

Посольство Эстонии в Японии и Министерство иностранных дел приносят извинения фотографу за использование фотографии без предварительного согласования с автором“.