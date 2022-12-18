Новости Эстонии
18.12.2022, 10:38

Президент Алар Карис: „Давайте не будем отнимать у людей дух праздника даже в самые трудные времена“

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"Украине действительно приходится очень нелегко. Война есть война. Но если ты остаешься в границах Эстонии, тебе придется пережить эти трудные времена", - говорит Алар Карис.
"Украине действительно приходится очень нелегко. Война есть война. Но если ты остаешься в границах Эстонии, тебе придется пережить эти трудные времена", - говорит Алар Карис.
ФОТО: ANDRES PUTTING

В своем итоговом интервью газете Eesti Päevaleht президент Алар Карис говорит о политике Эстонии, эстонском народе и о том, как ему живется, о двадцать одной семье у полигона Нурсипалу и о рождественских традициях семьи Кариса. И о зле, о России и, конечно, о войне и ее окончании, потому что это именно то, чего мы все ждем. Когда закончится война? „Простой ответ — когда победит Украина. Но когда именно, я не знаю“, — отвечает президент.

Мы встречаемся с президентом Аларом Карисом 9 декабря в трактире украинской кухни „Хуторок“. Разумеется, это место было выбрано в знак поддержки Украины и украинцев, защищающих свою страну. Работники трактира взволнованы и благодарны и после интервью просят сфотографироваться с президентом. Президент, конечно, соглашается.

После интервью президент должен был пройти очередной нагрузочный тест, но, поскольку пару дней ему нездоровилось, на этот раз тест делать не стали. Вместо этого Карис решил съесть в трактире солянку и заодно провести встречу со своими советниками. После еще нескольких встреч в Кадриорге он поехал в Тарту, чтобы вместе с внуками сходить в кино на новый фильм Ильмара Раага „Эрик Каменное Сердце“.

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