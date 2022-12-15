ФОТО И ВИДЕО | Тяжелое ДТП в Ида-Вирумаа с участием автобуса и двух автомобилей: погибли трое, еще трех человек доставили в больницу(55)
В среду вечером в 18.30 Центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Алутагузе (Ида-Вирумаа) произошла тяжелая авария, в которой участвовали автобус и два легковых автомобиля. В ДТП погибли три человека.
Авария произошла в 18. 29 на 16-м километре шоссе Йыхви - Тарту (село Атсалама).
Управлявший автомобилем Mitsubishi Pajero 45-летний мужчина по неизвестным причинам отклонился на полосу встречного движения и столкнулся там с шедшим навстречу рейсовым автобусом Higer Scania-Higer F1 CNG, за рулем которого находился 63-летний мужчина.
В результате столкновения передний мост Mitsubishi вместе с двигателем вынесло прямо в заднюю часть шедшего впереди Mitsubishi автомобиля Mercedes-Benz E 320 CDI T. Получивший удар от вышеуказанных частей Mitsubishi автомобиль Mercedes-Benz выехал в кювет.
Водитель Mitsubishi и его пассажиры (34-летний мужчина и 34-летняя женщина) погибли на месте происшествия.
Водитель автобуса и два пассажира автобуса (63-летняя женщина и 72-летняя женщина) доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.
На месте ДТП дорожные условия были зимними, в момент аварии шел снег. Авария произошла на прямом отрезке шоссе, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.