Коррупционное дело Николая Осипенко разрастается: появился фигурант из Нарвской горуправы

Если ранее подозреваемые были связаны только с Кохтла-Ярве, то теперь подозрения распространились и на директора нарвского Департамента городского хозяйства Наталью Шибалову, передает rus.err.

В четверг у нее дома и в помещении Нарвской городской управы прошли обыски. Шибалова, принадлежащая к Центристской партии, ранее занимала должность вице-мэра Нарвы и недолго исполняла обязанности мэра города.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель подтвердил, что Шибалова подозревается в получении взятки от муниципального предпринимателя Николая Осипенко.

Он отметил, что подозрение связано с работой Шибаловой в городской управе, а не с принадлежащей ей компанией OÜ Jurconsult.

К списку подозреваемых добавился еще один человек, но прокуратура не назвала его имя, так как он не является публичной фигурой.

Подробнее о коррупционном деле в Кохтла-Ярве читайте здесь.