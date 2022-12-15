Коррупционное дело Николая Осипенко разрастается: появился фигурант из Нарвской горуправы(6)
В круг подозреваемых по новому делу о коррупции, которое вспыхнуло в Кохтла-Ярве в октябре, вошли еще двое, и теперь их стало в общей сложности 19 человек.
Если ранее подозреваемые были связаны только с Кохтла-Ярве, то теперь подозрения распространились и на директора нарвского Департамента городского хозяйства Наталью Шибалову, передает rus.err.
В четверг у нее дома и в помещении Нарвской городской управы прошли обыски. Шибалова, принадлежащая к Центристской партии, ранее занимала должность вице-мэра Нарвы и недолго исполняла обязанности мэра города.
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель подтвердил, что Шибалова подозревается в получении взятки от муниципального предпринимателя Николая Осипенко.
Он отметил, что подозрение связано с работой Шибаловой в городской управе, а не с принадлежащей ей компанией OÜ Jurconsult.
К списку подозреваемых добавился еще один человек, но прокуратура не назвала его имя, так как он не является публичной фигурой.
Подробнее о коррупционном деле в Кохтла-Ярве читайте здесь.