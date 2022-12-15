Новости Эстонии
15.12.2022, 19:24

Что делать, если вы не смогли приехать на работу в связи с плохими погодными условиями, а работодатель оформил этот день в счет вашего отпуска?

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Lumetormine Tallinna südalinn 12 detsembri õhtul
Lumetormine Tallinna südalinn 12 detsembri õhtul
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На этот вопрос в своем Facebook отвечает Инспекция труда Эстонии.

Для неявки на работу работник должен иметь уважительную причину. Если работник не может этого сделать из-за плохих погодных условий, он должен немедленно сообщить об этом своему работодателю и совместно найти решение в возникшей ситуации. Например, обсудить: можно ли из-за непредвиденных погодных условий отложить выполнение рабочих обязанностей и на какой срок, а также есть ли возможность работать удаленно.

Если у работника нет возможности работать удаленно, стороны могут договориться, например, об использовании выходного дня либо за счет основного отпуска работника, либо в качестве неоплачиваемого отпуска. Кроме того, можно договориться, что не выполненная работа будет сделана позже.

Если вы не согласны с предложением работодателя использовать день отсутствия на работе в качестве основного отпуска, тогда вы должны сообщить об этом своему работодателю сделав ему свое предложение. Например, попросить его предоставить вам за данный день отсутствия на работе неоплачиваемый отпуск.

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