Суд признал известную эстонскую бизнес-леди виновной в отмывании денег(4)
Длившееся три года дело подошло сегодня к концу. Харьюский уездный суд признал бизнес-леди Тийу Ярвисте и ее коллег виновными в отмывании денег, пишет Eesti Ekspress.
По данным следствия, которое вела Центральная криминальная полиция, через предприятие Тийу Ярвисте GFC (Good Finance Company) (фирма занималась предоставлением платежных услуг) прошло около трех миллионов евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.
Харьюский уездный суд признал сегодня Тийу Ярвисте (59) виновной в отмывании денег. Наказание - 2 года и 10 месяцев лишения свободы - назначено условно с трехлетним испытательным сроком. У осужденной также конфискуют 224 000 евро.
Такое же наказание получил находившийся в зале заседаний вместе с Ярвисте Андрей Данчак и участвовавший в заседании суда по видеосвязи Алексей Дремов.
Судья Анне Ребане сказала в мотивировочной части приговора, что речь идет об очень специфическом уголовном деле. „Двумя-тремя предложениями очень трудно обобщить все доказательства“, - сказала она.
„Приговор меня удивил“, - призналась Тийу Ярвисте и показала после оглашения приговора журналисту, как дрожат ее руки. Ярвисте и ее защитник Оливер Няэс так прокомментировали решение суда: в фирме, замешанной в отмывании денег, женщина была лишь акционером и в преступлении не участвовала. Поэтому и виновна быть не может.
Ярвисте намерена обжаловать приговор и подвергла критике приведенные в зале суда со стороны Финансовой инспекции доказательства.“Видимо, спор будет идти об оценке, данной этим доказательствам“, - добавил адвокат Няэс.
Обвинения в отмывании денег и присвоении
Помимо Ярвисте, на скамье подсудимых находились Алексей Дремов и Андрей Данчак. Мажоритарный акционер GFC Андрей Щемелев, которого Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, по-прежнему находится по этому делу в международном розыске.
В декабре 2019 года Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег трех работников GFC, два из которых были взяты с санкции суда под стражу. Председателя совета фирмы Тийу Ярвисте (ее арестовывать не стали) подозревали также в попытке присвоения 8 млн евро.
В 2019 году тогдашний руководитель Финансовой инспекции Килвар Кесслер отмечал, что фирму GFC характеризует удивительный финансовый рост. Если в первом квартале 2017 года объем расчетов составлял 3,5 млн евро, то в последнем уже 50,9 млн евро. За пару лет в своем сегменте рыночная доля фирмы выросла с 0,01% до 53%.
Ворованная яхта класса люкс
Фигурирующие в уголовном деле деньги происходят от продажи украденной неизвестными преступниками в 2018 году в порту итальянского Сан-Ремо яхты класса люкс под названием Alexandra.
27-метровая белая яхта была выставлена на продажу и застрахована на 3,5 млн евро.
Официально судно принадлежало одной панамской фирме, но на учете стояло в Латвийском судовом регистре.
Через какое-то время яхта была взята на учет в Эстонском судовом регистре при помощи фальшивого HIN-кода, то есть серийного номера. Регистр обмана не заметил, а вскоре судно было продано зарубежному покупателю и снято с учета в Эстонии.
Согласно обвинению, судно было продано за три миллиона евро. Деньги были переведены через GFC.
Финансовая инспекция Эстонии отмечает в своем решении по GFC, что еще в конце зимы-начале весны 2016 года внутренний аудит GFC выявил в фирме существенные нарушения и проблемы с деятельностью по противодействию отмыванию денег, а также в соблюдении процедуры „знай своего клиента“. Но это не означает, что компания привела свои дела в порядок. После представления аудита фирма GFC вообще расторгла договор с аудитором.
23-страничное решение Финансовой инспекции указывает на многочисленные недостатки в работе GFC, начиная с того, что в компании отсутствовали ограничения на то, сколько средств можно держать в той или иной валюте, заканчивая тем, что из-за несовершенства внутренних правил в деятельности совета мог теоретически допускаться конфликт интересов.