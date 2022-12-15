Суд признал известную эстонскую бизнес-леди виновной в отмывании денег

По данным следствия, которое вела Центральная криминальная полиция, через предприятие Тийу Ярвисте GFC (Good Finance Company) (фирма занималась предоставлением платежных услуг) прошло около трех миллионов евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.

Харьюский уездный суд признал сегодня Тийу Ярвисте (59) виновной в отмывании денег. Наказание - 2 года и 10 месяцев лишения свободы - назначено условно с трехлетним испытательным сроком. У осужденной также конфискуют 224 000 евро.

Такое же наказание получил находившийся в зале заседаний вместе с Ярвисте Андрей Данчак и участвовавший в заседании суда по видеосвязи Алексей Дремов.

Судья Анне Ребане сказала в мотивировочной части приговора, что речь идет об очень специфическом уголовном деле. „Двумя-тремя предложениями очень трудно обобщить все доказательства“, - сказала она.

„Приговор меня удивил“, - призналась Тийу Ярвисте и показала после оглашения приговора журналисту, как дрожат ее руки. Ярвисте и ее защитник Оливер Няэс так прокомментировали решение суда: в фирме, замешанной в отмывании денег, женщина была лишь акционером и в преступлении не участвовала. Поэтому и виновна быть не может.

Ярвисте намерена обжаловать приговор и подвергла критике приведенные в зале суда со стороны Финансовой инспекции доказательства.“Видимо, спор будет идти об оценке, данной этим доказательствам“, - добавил адвокат Няэс.

Обвинения в отмывании денег и присвоении

Помимо Ярвисте, на скамье подсудимых находились Алексей Дремов и Андрей Данчак. Мажоритарный акционер GFC Андрей Щемелев, которого Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, по-прежнему находится по этому делу в международном розыске.

В декабре 2019 года Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег трех работников GFC, два из которых были взяты с санкции суда под стражу. Председателя совета фирмы Тийу Ярвисте (ее арестовывать не стали) подозревали также в попытке присвоения 8 млн евро.