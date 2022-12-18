1 июля вступит в силу реформа системы социального попечения. За полгода предстоит решить еще много проблем

Реформа системы социального попечения, которая вступит в силу 1 июля 2023, обещает, что место в доме попечения будет доступно каждому нуждающемуся в уходе за пенсию, а работникам по уходу повысят наконец зарплату. Как пишет издание Maaleht, в ближайшее время предстоит решить вопрос не только с местами в домах попечения, которые уже сейчас заполнены, но и найти тысячу работников по уходу, а также больше внимания уделить услугам по уходу на дому.