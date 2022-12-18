Новости Эстонии
18.12.2022, 20:10

1 июля вступит в силу реформа системы социального попечения. За полгода предстоит решить еще много проблем

 
Не каждый может стать работником по уходу, считает Эрика Пярнала, возглавляющая Сообщество работников по уходу.
Не каждый может стать работником по уходу, считает Эрика Пярнала, возглавляющая Сообщество работников по уходу.
ФОТО: Eiliki Pukk

Реформа системы социального попечения, которая вступит в силу 1 июля 2023, обещает, что место в доме попечения будет доступно каждому нуждающемуся в уходе за пенсию, а работникам по уходу повысят наконец зарплату. Как пишет издание Maaleht, в ближайшее время предстоит решить вопрос не только с местами в домах попечения, которые уже сейчас заполнены, но и найти тысячу работников по уходу, а также больше внимания уделить услугам по уходу на дому.

„Мы с нетерпением ожидали этого шага со стороны государства. Надеемся, что место в доме попечения и расходы по уходу будут покрываться пенсией и государственной поддержкой. Очень ждем, что зарплаты работников по уходу повысятся, - сказала член правления Центра по уходу Алутагузе Кристийна Этс. - Мы ведь понимаем, как трудно людям оплачивать место в доме попечения, но это ведь тоже связано с зарплатой работников по уходу“.

„Можно только приветствовать тот факт, что вопросам, связанным с попечением и уходом, уделили наконец внимание на государственном уровне. Но эту сферу нужно развивать и поддерживать постоянно, а не рассчитывать на то, что одной реформы будет достаточно“, - сказала председатель Сообщества работников по уходу Эрика Пярнала.

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