1 июля вступит в силу реформа системы социального попечения. За полгода предстоит решить еще много проблем
Реформа системы социального попечения, которая вступит в силу 1 июля 2023, обещает, что место в доме попечения будет доступно каждому нуждающемуся в уходе за пенсию, а работникам по уходу повысят наконец зарплату. Как пишет издание Maaleht, в ближайшее время предстоит решить вопрос не только с местами в домах попечения, которые уже сейчас заполнены, но и найти тысячу работников по уходу, а также больше внимания уделить услугам по уходу на дому.
„Мы с нетерпением ожидали этого шага со стороны государства. Надеемся, что место в доме попечения и расходы по уходу будут покрываться пенсией и государственной поддержкой. Очень ждем, что зарплаты работников по уходу повысятся, - сказала член правления Центра по уходу Алутагузе Кристийна Этс. - Мы ведь понимаем, как трудно людям оплачивать место в доме попечения, но это ведь тоже связано с зарплатой работников по уходу“.