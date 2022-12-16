Объясняет юрист: будут ли исключения при переходе школ на эстонский язык обучения
По просьбе RusDelfi юрист Софья Певзнер прокомментировала изменения в законодательстве, принятые в начале недели и касающиеся языка обучения в эстонских школах.
Рийгикогу принял законодательные проекты, необходимые для перехода ко всеобщему образованию на эстонском языке. Теперь в Законе об основной школе и гимназии, Законе о дошкольных детских учреждениях, Законе о частных учебных заведениях и Законе о профессиональных учебных заведениях однозначно указано, что языком обучения является эстонский.
Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024/2025 учебном году. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года. В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.
Для того, чтобы в 2024/25 учебном году и далее проводить учебную работу во всех классах не на эстонском, а на другом языке, необходимо получить разрешение правительства, которое по запросу волостного или городского совета может сделать исключение сроком на один год для учреждения или отдельной группы.
Школы с углубленным преподаванием европейских языков, которые уже получили разрешение правительства до 1 сентября 2024 года, могут продолжать работу на нынешних условиях. То есть школы, где языком обучения является, например, английский либо немецкий и уже имеют соответствующее разрешение - могут продолжить преподавание на указанном в разрешении языке. Это означает, что им не нужно каждый год обращаться за новым разрешением. Школы, в которых преподавание ведется не на эстонском языке, могут также использовать в некоторых классах учебную программу IB. Для обучения детей и молодежи с особыми потребностями можно при необходимости использовать другой язык наряду с эстонским, или же только другой язык.
Как и сейчас, для учеников, чей родной язык не является языком обучения, или которые говорят дома на языке, отличном от языка обучения, школа продолжит проводить уроки родного языка и культуры, если этого пожелают не менее десяти учеников с таким же родным языком.
Требования к квалификации учителей дополнены требованием к знанию эстонского языка, согласно которому учителя должны владеть эстонским языком на уровне C1. По сравнению с первоначальным законопроектом, требование о знании языка для руководителей образовательных учреждений было перенесено на один год ранее по запросу министерства во время процедуры в Рийгикогу. Они должны будут соответствовать уровню знания эстонского языка C1 уже с 1 августа 2023 года. Руководители школы станут лидерами и примером для своего коллектива на протяжении всего переходного периода. Для учителей и опорного персонала владение эстонским языком будет введено в качестве квалификационного требования с 1 августа 2024 года.