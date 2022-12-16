Остерегайтесь: число мошеннических сообщений растет. Сфера благотворительности также становится объектом атак

„Рассылка электронных писем и текстовых сообщений мошенниками от имени банка, мобильного оператора или розничной сети, не прекращается и в преддверии Рождества и в предновогодней суете. Цель обычно одна – обратиться к максимальному количеству людей, по крайней мере, некоторые из которых, как надеются мошенники, поделятся паролями, сделают переводы или пожертвования“, – говорит Кийк.

Фишинг с помощью SMS и электронной почты используется для того, чтобы заставить жертву раскрыть личные или банковские данные. Часто отправленное сообщение может также содержать вредоносную программу или ссылки на мошеннические сайты, причем этот вид мошенничества не ограничивается текстовыми сообщениями, но может встречаться и в мессенджерах. Мошенники делают свои сообщения как можно более правдоподобными, и именно поэтому люди становятся жертвами этих схем.

„Иногда бывает трудно распознать мошеннические сообщения. Плохо составленные или написанные с ошибками сообщения должны настораживать. Также стоит быть внимательным к подозрительным и необычным номерам, с которых приходят сообщения. Никогда не следует вводить PIN-коды или другие данные на страницах, в достоверности которых вы не уверены“, – добавил специалист Luminor по борьбе с мошенничеством.

По словам Вейко Кийка, распространенная модель поведения мошенников – заставлять человека действовать очень быстро. Например, они могут напугать человека тем, что ожидаемая ими посылка не придет сразу, если не заплатить дополнительные деньги. Кроме того, мошенники умело пользуются желанием людей сделать пожертвования в конце года. Для этого мошенники создают благотворительные среды, которые практически не отличаются от настоящих.