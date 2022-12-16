Остерегайтесь: число мошеннических сообщений растет. Сфера благотворительности также становится объектом атак(2)
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, в конце года от имени компаний с большой клиентской базой приходит больше, чем обычно, вредоносных писем и сообщений. Важно знать, что мошенники пользуются невнимательностью людей, вызванной быстрым темпом жизни и, всё чаще – желанием людей сделать пожертвования перед праздниками.
„Рассылка электронных писем и текстовых сообщений мошенниками от имени банка, мобильного оператора или розничной сети, не прекращается и в преддверии Рождества и в предновогодней суете. Цель обычно одна – обратиться к максимальному количеству людей, по крайней мере, некоторые из которых, как надеются мошенники, поделятся паролями, сделают переводы или пожертвования“, – говорит Кийк.
Фишинг с помощью SMS и электронной почты используется для того, чтобы заставить жертву раскрыть личные или банковские данные. Часто отправленное сообщение может также содержать вредоносную программу или ссылки на мошеннические сайты, причем этот вид мошенничества не ограничивается текстовыми сообщениями, но может встречаться и в мессенджерах. Мошенники делают свои сообщения как можно более правдоподобными, и именно поэтому люди становятся жертвами этих схем.
„Иногда бывает трудно распознать мошеннические сообщения. Плохо составленные или написанные с ошибками сообщения должны настораживать. Также стоит быть внимательным к подозрительным и необычным номерам, с которых приходят сообщения. Никогда не следует вводить PIN-коды или другие данные на страницах, в достоверности которых вы не уверены“, – добавил специалист Luminor по борьбе с мошенничеством.
По словам Вейко Кийка, распространенная модель поведения мошенников – заставлять человека действовать очень быстро. Например, они могут напугать человека тем, что ожидаемая ими посылка не придет сразу, если не заплатить дополнительные деньги. Кроме того, мошенники умело пользуются желанием людей сделать пожертвования в конце года. Для этого мошенники создают благотворительные среды, которые практически не отличаются от настоящих.
„Прежде чем сделать пожертвование, стоит проверить историю благотворительной организации. В противном случае деньги могут оказаться на банковском счете мошенника, а не нуждающихся людей“, – пояснил Кийк. Лучший способ защитить себя при получении подозрительного текстового сообщения или электронного письма – не открывать присланную ссылку, удалить сообщение и искать нужный сайт через веб-браузер. „Если вы получили сообщение от банка, которое выглядит подозрительно и содержит ссылку, вам следует немедленно связаться с вашим банком. Банки обычно не отправляют ссылки своим клиентам по SMS“, – добавил он.
На что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенничества в преддверии и во время праздников:
проверьте адрес отправителя (возможны незначительные различия);
не обманывайтесь цветовой палитрой или логотипами (мошенники используют известные бренды, чтобы завоевать ваше доверие);
наводите курсор на ссылки (не нажимая на них), чтобы увидеть, куда они ведут (так вы сможете увидеть полный веб-адрес);
скептически относитесь к исключительно выгодным предложениям, сомнительным отправителям, гиперссылкам, опечаткам и всплывающим окнам;
не нажимайте на ссылки в электронных письмах, проверяйте их через поисковую систему браузера;
всегда хорошо думайте, прежде чем действовать.
Если вы стали жертвой фишинга и в результате потеряли деньги, вам следует немедленно обратиться в свой банк и полицию. Примеры наиболее распространенных мошенничеств и советы о том, как действовать в таких ситуациях, можно найти здесь.