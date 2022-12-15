Электроснабжение на Сааремаа не восстановят и до конца недели. Волостной старейшина: терпение на исходе

В понедельник, 12 декабря, в пик бушевавшей бури на острове Сааремаа оставались без электроснабжения почти 6000 человек. Часть из них вынуждена была обходиться без электричества еще с середины прошлой недели. По прогнозам, электроснабжение на острове не будет полностью восстановлено и на этой неделе. А на подходе новый шторм, пишет еженедельник Maaleht.