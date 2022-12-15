Новости Эстонии
15.12.2022, 12:50

Электроснабжение на Сааремаа не восстановят и до конца недели. Волостной старейшина: терпение на исходе

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На остров Сааремаа обрушился не только шторм, но и сильнейший снегопад.
На остров Сааремаа обрушился не только шторм, но и сильнейший снегопад.
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

В понедельник, 12 декабря, в пик бушевавшей бури на острове Сааремаа оставались без электроснабжения почти 6000 человек. Часть из них вынуждена была обходиться без электричества еще с середины прошлой недели. По прогнозам, электроснабжение на острове не будет полностью восстановлено и на этой неделе. А на подходе новый шторм, пишет еженедельник Maaleht.

Как сказал старейшина волости Сааремаа Микк Туйск, волостные власти общались с жителями острова, которые длительное время остаются без элекроснабжения, и пока люди справляются.

„В домах имеется печное отопление, и, счастью, ситуация еще не совсем плачевная. Многие перебрались к друзьям и знакомым, но чаша терпения людей переполнена“, - сказал Туйск.

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