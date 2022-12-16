Арестованный в Таллинне „полковник ФСБ“ — отец семерых детей

Согласно обвинительному заключению США, последним звеном в разведывательной сети был проживающий в Эстонии 48-летний предположительно полковник ФСБ Вадим Конощенок — курьер, поставлявший в Россию микросхемы, полупроводники и специфические боеприпасы через нарвский погранпереход.