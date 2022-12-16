16.12.2022, 09:20
Арестованный в Таллинне „полковник ФСБ“ — отец семерых детей(6)
Подозреваемый ждет экстрадицию в США
ФОТО: sotsiaalmeedia
Вадима Конощенка подозревают в принадлежности к международной российской разведывательной сети, пишет Eesti Ekspress.
Согласно обвинительному заключению США, последним звеном в разведывательной сети был проживающий в Эстонии 48-летний предположительно полковник ФСБ Вадим Конощенок — курьер, поставлявший в Россию микросхемы, полупроводники и специфические боеприпасы через нарвский погранпереход.