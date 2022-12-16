ЧП и криминал
16.12.2022, 09:20

Арестованный в Таллинне „полковник ФСБ“ — отец семерых детей

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Подозреваемый ждет экстрадицию в США
Вадим Конощенок использовал псевдоним "полковник" для общения в интернете.
Вадим Конощенок использовал псевдоним "полковник" для общения в интернете.
ФОТО: sotsiaalmeedia

Вадима Конощенка подозревают в принадлежности к международной российской разведывательной сети, пишет Eesti Ekspress.

Согласно обвинительному заключению США, последним звеном в разведывательной сети был проживающий в Эстонии 48-летний предположительно полковник ФСБ Вадим Конощенок — курьер, поставлявший в Россию микросхемы, полупроводники и специфические боеприпасы через нарвский погранпереход.

Конощенок, гражданин России, арестованный на прошлой неделе в Таллинне по запросу США, нетипичен в качестве предполагаемого сотрудника ФСБ.

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