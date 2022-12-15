Saku Suurhall меняет название

„Инвестиции, сделанные Unibet, обеспечат организаторам зал, в котором будет больше возможностей, чем раньше, а посетителем – новую среду, позволяющую им смотреть выступления своих любимых артистов или спортивные соревнования“, — сказал исполнительный директор холла Сийм Аммон и выразил уверенность, что обновлённая концепция Unibet Arena создаст более выгодные условия для конкуренции с другими аренами и крупными мероприятиями на международном рынке.

„Unibet хочет, чтобы в Таллинне проходило ещё больше захватывающих мероприятий, чем раньше. У нас есть долгосрочный план, и мы инвестируем в проект Unibet Arena несколько миллионов евро“, — сказал Эрго Марусте, руководитель Unibet Eesti, по словам которого новое сотрудничество полностью соответствует ориентированному на общество менталитету Unibet, который в определённом смысле можно охарактеризовать как „от игроков игрокам“.

„Вероятно, за 21 год почти у всех жителей Эстонии в душе осталось тёплое воспоминание, связанное с Saku Suurhall. Эти годы вместили многое – от единственного пока проводившегося в Эстонии конкурса песни „Евровидение“ до домашних игр национальной сборной по баскетболу и концертов артистов мирового уровня“, – сказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс, заверив, что Saku Õlletehas продолжит это успешное сотрудничество в роли официального партнёра по напиткам. „Для нас важно, чтобы все запоминающиеся моменты всех важных мероприятий сопровождались напитками Saku“, — добавил Яан Хярмс.

Последним крупным мероприятием в Saku Suurhall станет Jõulugala 2022, известное как популярный рождественский праздник эстонских предприятий. Смена названия состоится 1 января 2023 года, а первое крупное мероприятие в Unibet Arena состоится 20 января, когда на сцену выйдет самая известная финская группа, исполняющая симфоник-метал, Apocalyptica.