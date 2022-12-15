Дорожные условия остаются опасными! Тяжелая авария остановила движение, два человека госпитализированы
В среду вечером на трассе Ристи - Виртсу произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
В 21:48 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на 8-м километре трассы Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре. По предварительным данным, 89-летний мужчина за рулем Volkswagen Passat, ехавший в сторону Виртсу, не справился с управлением, врезался в ехавший в том же направлении BMW X5 с прицепом, которым управлял 54-летний мужчина. BMW с прицепом ушел в боковой занос и остановился на краю кювета в противоположном направлении. Следом за BMW ехал Volkswagen T-Cross, которым управлял 20-летний мужчина, во время аварии он врезался в Volkswagen Passat.
Водитель Volkswagen Passat и пассажирка Volkswagen T-Cross, 19-летняя девушка, доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Всего в разных машинах было пятеро человек. Остальных медики скорой помощи осмотрели на месте.
Около 22:05 Департамент транспорта сообщил, что в связи с аварией движение в обоих направлениях дороги остановлено.
На ликвидацию последствий аварии ушло почти три часа. Движение на участке было возобновлено в 00:40.
Дорожные условия продолжают оставаться опасными. Полиция просит водителей учитывать условия и при необходимости ехать медленнее.