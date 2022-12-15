Дорожные условия остаются опасными! Тяжелая авария остановила движение, два человека госпитализированы

В 21:48 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на 8-м километре трассы Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре. По предварительным данным, 89-летний мужчина за рулем Volkswagen Passat, ехавший в сторону Виртсу, не справился с управлением, врезался в ехавший в том же направлении BMW X5 с прицепом, которым управлял 54-летний мужчина. BMW с прицепом ушел в боковой занос и остановился на краю кювета в противоположном направлении. Следом за BMW ехал Volkswagen T-Cross, которым управлял 20-летний мужчина, во время аварии он врезался в Volkswagen Passat.