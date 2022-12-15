Только сегодня днем! Circle K объявила о большой скидке на моторное топливо

„В праздники мы все вспоминаем друг друга, и сегодняшней акцией мы хотим от всего сердца поблагодарить наших постоянных клиентов. Рождество в этом году омрачено нестабильной экономической ситуацией. Мы надеемся, что сегодняшнее предложение от Circle K поможет сделать Рождество чуточку ярче для некоторых семей, и каждый сможет посетить в это Рождество своих родных, загородный дом или какое-нибудь живописное место,“- сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторных топлив Circle K.

По словам Вахтрика, это беспрецедентное предложение, поскольку такой широкомасштабной кампании, включающей в себя сервисные станции Circle K во всех странах Европы, еще не проводилось. „Предложение действует одновременно на станциях Circle K по всей Европе, в кампании участвует более 2000 заправочных станций,“- отметил Вахтрик уникальность предложения.



В рамках акции сегодня с 14:00 до 17:00 все моторные топлива на Circle K будут на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению добавляется скидка по карте EXTRA. Предложение действует на всех 77 станциях Circle K Эстонии.

Вахтрик добавляет, что, поскольку цена со скидкой ограничена по времени, на крупных заправках могут быть очереди, и просит людей набраться терпения. „Мы просим наших клиентов парковать свои автомобили не возле заправочной станции, а в специально отведенных местах, чтобы все наши клиенты могли как можно быстрее заправить бак. Мы надеемся, что у людей уже есть новогоднее настроение и они поймут, если во время акции на станции будет больше суеты, чем обычно,“- говорит Вахтрик.

Circle K Eesti AS закупает весь бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском Союзе. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей и посредничеством бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси. Circle K Eesti AS принадлежит международной розничной группе Alimentation Couche-Tard Inc. канадского происхождения.