Circle K объявила о большой скидке на моторное топливо. Конкуренты последовали ее примеру, один еще думает

Circle K Eesti AS закупает весь бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском Союзе. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей и посредничеством бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси. Circle K Eesti AS принадлежит международной розничной группе Alimentation Couche-Tard Inc. канадского происхождения.