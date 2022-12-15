Circle K объявила о большой скидке на моторное топливо. Конкуренты последовали ее примеру, один еще думает(39)
Сегодня, 15 декабря, на заправках Circle K с 14:00 до 17:00 проводится общеевропейская акция, в рамках которой цена литра моторного топлива на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению также добавляется скидка по карте EXTRA клиента.
„В праздники мы все вспоминаем друг друга, и сегодняшней акцией мы хотим от всего сердца поблагодарить наших постоянных клиентов. Рождество в этом году омрачено нестабильной экономической ситуацией. Мы надеемся, что сегодняшнее предложение от Circle K поможет сделать Рождество чуточку ярче для некоторых семей, и каждый сможет посетить в это Рождество своих родных, загородный дом или какое-нибудь живописное место,“- сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторных топлив Circle K.
По словам Вахтрика, это беспрецедентное предложение, поскольку такой широкомасштабной кампании, включающей в себя сервисные станции Circle K во всех странах Европы, еще не проводилось. „Предложение действует одновременно на станциях Circle K по всей Европе, в кампании участвует более 2000 заправочных станций,“- отметил Вахтрик уникальность предложения.
В рамках акции сегодня с 14:00 до 17:00 все моторные топлива на Circle K будут на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению добавляется скидка по карте EXTRA. Предложение действует на всех 77 станциях Circle K Эстонии.
Вахтрик добавляет, что, поскольку цена со скидкой ограничена по времени, на крупных заправках могут быть очереди, и просит людей набраться терпения. „Мы просим наших клиентов парковать свои автомобили не возле заправочной станции, а в специально отведенных местах, чтобы все наши клиенты могли как можно быстрее заправить бак. Мы надеемся, что у людей уже есть новогоднее настроение и они поймут, если во время акции на станции будет больше суеты, чем обычно,“- говорит Вахтрик.
Circle K Eesti AS закупает весь бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском Союзе. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей и посредничеством бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси. Circle K Eesti AS принадлежит международной розничной группе Alimentation Couche-Tard Inc. канадского происхождения.
Alexela пока не знает
По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна, речь идет о классической маркетинговой кампании, направленная на поиски новых клиентов и привлечение внимания средств массовой информации. Он добавил, что, читая условия кампании, становится ясно, что Circle K хочет с помощью краткосрочной скидки привлечь новых клиентов.
„На данный момент мы еще не разработали план, как будем реагировать на эту трехчасовую кампанию с точки зрения собственного маркетинга, но посмотрим по ситуации“, — добавил представитель Alexela.
Neste и Olerex тоже снизили цены
До начала кампании Circle K руководитель службы по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте сказал Ärileht, что в этой кампании нет ничего особенного. „В период Рождества все проводят различные акции, и Neste тоже предлагает хорошие скидки для всех клиентов“.
Тем не менее, в 14:10 Neste сообщила, что также снижает цены на автозаправках на 15 центов за литр топлива плюс скидка по карте клиента.
„Топливо является жизненно важным товаром, чтобы люди могли передвигаться, а экономика функционировать. Штормы и сильный снегопад на этой неделе показали, что поездка на машине зимой может оказаться длиннее, чем планировалось. Поэтому сейчас стоит садиться за руль только с полным баком“, — прокомментировал решение предприятия Сюллусте.
Также цены снизила и сеть заправок Olerex.