Экономика
15.12.2022, 07:16

Circle K объявила о большой скидке на моторное топливо. Конкуренты последовали ее примеру, один еще думает

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обновлено в 14:45
Цены на Cirlce K 13 декабря.
Цены на Cirlce K 13 декабря.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня, 15 декабря, на заправках Circle K с 14:00 до 17:00 проводится общеевропейская акция, в рамках которой цена литра моторного топлива на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению также добавляется скидка по карте EXTRA клиента.

„В праздники мы все вспоминаем друг друга, и сегодняшней акцией мы хотим от всего сердца поблагодарить наших постоянных клиентов. Рождество в этом году омрачено нестабильной экономической ситуацией. Мы надеемся, что сегодняшнее предложение от Circle K поможет сделать Рождество чуточку ярче для некоторых семей, и каждый сможет посетить в это Рождество своих родных, загородный дом или какое-нибудь живописное место,“- сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторных топлив Circle K.

По словам Вахтрика, это беспрецедентное предложение, поскольку такой широкомасштабной кампании, включающей в себя сервисные станции Circle K во всех странах Европы, еще не проводилось. „Предложение действует одновременно на станциях Circle K по всей Европе, в кампании участвует более 2000 заправочных станций,“- отметил Вахтрик уникальность предложения.

В рамках акции сегодня с 14:00 до 17:00 все моторные топлива на Circle K будут на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению добавляется скидка по карте EXTRA. Предложение действует на всех 77 станциях Circle K Эстонии.

Вахтрик добавляет, что, поскольку цена со скидкой ограничена по времени, на крупных заправках могут быть очереди, и просит людей набраться терпения. „Мы просим наших клиентов парковать свои автомобили не возле заправочной станции, а в специально отведенных местах, чтобы все наши клиенты могли как можно быстрее заправить бак. Мы надеемся, что у людей уже есть новогоднее настроение и они поймут, если во время акции на станции будет больше суеты, чем обычно,“- говорит Вахтрик.

Circle K Eesti AS закупает весь бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском Союзе. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей и посредничеством бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси. Circle K Eesti AS принадлежит международной розничной группе Alimentation Couche-Tard Inc. канадского происхождения.

Alexela пока не знает


По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна, речь идет о классической маркетинговой кампании, направленная на поиски новых клиентов и привлечение внимания средств массовой информации. Он добавил, что, читая условия кампании, становится ясно, что Circle K хочет с помощью краткосрочной скидки привлечь новых клиентов.

„На данный момент мы еще не разработали план, как будем реагировать на эту трехчасовую кампанию с точки зрения собственного маркетинга, но посмотрим по ситуации“, — добавил представитель Alexela.

Neste и Olerex тоже снизили цены

До начала кампании Circle K руководитель службы по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте сказал Ärileht, что в этой кампании нет ничего особенного. „В период Рождества все проводят различные акции, и Neste тоже предлагает хорошие скидки для всех клиентов“.

Тем не менее, в 14:10 Neste сообщила, что также снижает цены на автозаправках на 15 центов за литр топлива плюс скидка по карте клиента.

Neste otsustas samuti langetada kütuse liitrihindu 15 sendi võrra

„Топливо является жизненно важным товаром, чтобы люди могли передвигаться, а экономика функционировать. Штормы и сильный снегопад на этой неделе показали, что поездка на машине зимой может оказаться длиннее, чем планировалось. Поэтому сейчас стоит садиться за руль только с полным баком“, — прокомментировал решение предприятия Сюллусте.

Также цены снизила и сеть заправок Olerex.

Olerex langetas kütuste liitrihindu.


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