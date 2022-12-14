Железнодорожный концерн Олега Осиновского продал большинство своих цистерн
Компании эстонского железнодорожного концерна Skinest Rail в течение этого года продали 6857 своих вагонов для перевозки жидкого топлива, которыми клиенты предприятия ранее перевозили нефтепродукты, в том числе на территории Российской Федерации. Об этом сообщает rus.err.
„В нашем парке вагонов осталась примерно тысяча цистерн, которые мы сдаем в аренду предприятиям стран Балтии, Украины и Казахстана. В России наши цистерны больше не ездят“, – заявил член правления Skinest Grupp Сергей Яковлев.
По его словам, речь идет о стратегическом решении отказаться от одного из многолетних рынков, то есть России. „Мы решили выйти, так как посчитали это правильным. Ни прошлые, ни нынешние санкции ЕС не распространяются на аренду вагонов, в том числе цистерны“, – добавил Яковлев.
Предприятие Skinest Rail входит в концерн Skinest Grupp, принадлежащий Олегу Осиновскому.