Эстонский колл-центр сокращает 167 работников. По двум основным причинам(12)
Компания Majorel Estonia OÜ сообщила о необходимости сократить 167 работников, приведя для этого две главные причины: развитие политической ситуации обусловило сокращение объема работы; всеобщий рост цен в Эстонии.
Исполнительный директор фирмы Виргот Тоовер сказала, что сокращение коснется только работников сферы, связанной с русскоязычным обслуживанием. Она отметила, что сокращение 167 работников - это прямое последствие российско-украинской войны, пишет Ärileht.
„Рост дороговизны жизни с декабря прошлого года вынуждает работодателя поднимать зарплаты на 15-20%, для чего у нас в данный момент средства отсутствуют. В случае такого роста зарплаты наша рабочая сила более не будет конкурентоспособной и договоры на оказания услуг будут неизбежно уходить в страны, где рабочая сила дешевле“, - сказала Тоовер.
По словам директора, в ходе процесса сокращения будет проходить частичная реструктуризация: части персонала, чья компетенция это позволяет, будет предложено продожить работу при наличие свободных мест в других предприятиях концерна.
Majorel Estonia OÜ постепенно будет переходить на концепцию удаленной работы (создание рабочих мест на дому).
В компании продолжат работу 60 сотрудников.