Экономика
14.12.2022, 20:08

Эстонский колл-центр сокращает 167 работников. По двум основным причинам

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Компания Majorel Estonia OÜ сообщила о необходимости сократить 167 работников, приведя для этого две главные причины: развитие политической ситуации обусловило сокращение объема работы; всеобщий рост цен в Эстонии.

Исполнительный директор фирмы Виргот Тоовер сказала, что сокращение коснется только работников сферы, связанной с русскоязычным обслуживанием. Она отметила, что сокращение 167 работников - это прямое последствие российско-украинской войны, пишет Ärileht.

„Рост дороговизны жизни с декабря прошлого года вынуждает работодателя поднимать зарплаты на 15-20%, для чего у нас в данный момент средства отсутствуют. В случае такого роста зарплаты наша рабочая сила более не будет конкурентоспособной и договоры на оказания услуг будут неизбежно уходить в страны, где рабочая сила дешевле“, - сказала Тоовер.

По словам директора, в ходе процесса сокращения будет проходить частичная реструктуризация: части персонала, чья компетенция это позволяет, будет предложено продожить работу при наличие свободных мест в других предприятиях концерна.

Majorel Estonia OÜ постепенно будет переходить на концепцию удаленной работы (создание рабочих мест на дому).

В компании продолжат работу 60 сотрудников.

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