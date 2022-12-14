Эстонский колл-центр сокращает 167 работников. По двум основным причинам

Исполнительный директор фирмы Виргот Тоовер сказала, что сокращение коснется только работников сферы, связанной с русскоязычным обслуживанием. Она отметила, что сокращение 167 работников - это прямое последствие российско-украинской войны, пишет Ärileht .

„Рост дороговизны жизни с декабря прошлого года вынуждает работодателя поднимать зарплаты на 15-20%, для чего у нас в данный момент средства отсутствуют. В случае такого роста зарплаты наша рабочая сила более не будет конкурентоспособной и договоры на оказания услуг будут неизбежно уходить в страны, где рабочая сила дешевле“, - сказала Тоовер.