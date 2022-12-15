ИНТЕРВЬЮ | Доктор Попов: эстонская медицинская система не готова к энергетическим кризисам(1)
В интервью с руководителем Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктором Аркадием Поповым, репортер RusDelfi узнала, готова ли эстонская медицинская система к отключениям электричества, что произойдет, если случится „блэкаут“, какие больницы оснащены генераторами и возможна ли экономия электроэнергии в больницах уже сейчас.
Государство и город ожидают отключения электричества? Например, в течение зимы?
Мы можем об этом судить только по новостям из Delfi или других источников. У нас нет такой точной информации. Так же, как и все остальные люди, мы получаем ее из открытых источников. На основании этого, имеется определенный риск - из-за того, что электроэнергия дорожает, ее потребляют очевидно больше, чем обычно, в Эстонию поступает не так много электричества, как хотелось бы. К этому добавляются внешние факторы, которые могут играть роль. Так что риски достаточно большие. Для медицинских учреждений эти риски на сегодняшний день - одни из ведущих сценариев потенциального кризиса.
Что произойдет, если вдруг случится „блэкаут“ и в городе пропадет электричество?
Это означает серьезный кризис во всем городе. Если говорить о конкретных больницах, то в разных больницах этот вопрос по-разному решается. Зависит от того, насколько мощные генераторы, в каких корпусах они расположены.