ИНТЕРВЬЮ | Доктор Попов: эстонская медицинская система не готова к энергетическим кризисам

Мы можем об этом судить только по новостям из Delfi или других источников. У нас нет такой точной информации. Так же, как и все остальные люди, мы получаем ее из открытых источников. На основании этого, имеется определенный риск - из-за того, что электроэнергия дорожает, ее потребляют очевидно больше, чем обычно, в Эстонию поступает не так много электричества, как хотелось бы. К этому добавляются внешние факторы, которые могут играть роль. Так что риски достаточно большие. Для медицинских учреждений эти риски на сегодняшний день - одни из ведущих сценариев потенциального кризиса.