Иммигрант из Нигерии: из-за того, что я говорю по-эстонски, могу смело называть это место своим домом

25-летний Эммануэль живет в Эстонии уже 10 лет. Он родился в Нигерии, но подростком переехал в Эстонию, окончил здесь школу, а потом - и Тартуский университет, выучил язык, а недавно получил гражданство. С тех пор он ни разу не был на родине, хотя и поддерживает общение с некоторыми друзьями детства. В интервью RusDelfi Эммануэль рассказал свою личную историю интеграции в эстонское общество.