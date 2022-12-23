Новости Эстонии
23.12.2022, 07:02

Иммигрант из Нигерии: из-за того, что я говорю по-эстонски, могу смело называть это место своим домом

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Анна Тамм
ФОТО: Фото из личного архива Эммануэля

25-летний Эммануэль живет в Эстонии уже 10 лет. Он родился в Нигерии, но подростком переехал в Эстонию, окончил здесь школу, а потом - и Тартуский университет, выучил язык, а недавно получил гражданство. С тех пор он ни разу не был на родине, хотя и поддерживает общение с некоторыми друзьями детства. В интервью RusDelfi Эммануэль рассказал свою личную историю интеграции в эстонское общество.

Расскажи, чем ты сейчас занимаешься: где работаешь, может быть, у тебя есть хобби?

Да, у меня есть хобби, и это - часть моей профессии. Сколько я себя помню, я всегда играл в футбол. Футбол - это одна из причин, которые привели меня в Европу. Я люблю футбол: смотрю его, говорю о нем, и многое в моей жизни зависит от футбола.

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