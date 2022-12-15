Министр Пеэп Петерсон: показатели плохие, мы входим в новый кризис здравоохранения

„Ситуация такова, что ожидается новая волна заболеваемости COVID-19. И это несмотря на то, что у нас по-прежнему распространяется омикрон-штамм вируса и его версии. По состоянию на начало недели в больницах находились 250 пациентов. Коэффициент распространения коронавируса R равен 1,2. Это говорит о том, что в течение двух недель мы можем прийти к тому, что придется ограничивать количество плановых больных“, - сказал в среду в парламенте министр Пеэп Петерсон.

Как отметил министр, ограничение планового лечения приведет к тому, что очереди на лечение еще больше вырастут, увеличится смертность от вторичных заболеваний.

„Наступление коронавируса — это один тревожный момент. Еще один момент, вызывающий тревогу, связан с тем, что растет заболеваемость гриппом, - сказал министр. - Со временем в Эстонии, да и во всем мире у людей снизилась сопротивляемость болезням, и грипп прогнозируемо переносится тяжелее“.

По данным Департамента здоровья, в настоящее время в неделю регистрируется 15 000 случаев заболеваемости гриппом и этот показатель растет, 1–5% заболевших попадают в больницу, и прогнозируется показатель выше среднего в 2,5%.

„Это означает 350 случаев заболевания. Если учесть все эти эти факты, то, по сути, мы уже входим в кризис здравоохранения“, - сказал Пеэп Петерсон.

Уточним: в настоящий момент в больницах находятся более 400 пациентов, болеющих гриппом и коронавирусом, и это уже является серьезным испытанием для больничной системы. „Но мы знаем, что ситуация станет критической, если в больницах окажется 700 человек“, - добавил Петерсон, подчеркнув, что нам необходимо продолжать вакцинацию, это снизит количество людей, нуждающихся в стационарном и интенсивном лечении, а также число смертельных случаев.

Если коронавирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, то грипп наибольший удар наносит сейчас по детям.