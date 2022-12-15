Министр Пеэп Петерсон: показатели плохие, мы входим в новый кризис здравоохранения(21)
Как пишет издание Forte, в ближайшие недели в Эстонии может разразиться новый кризис здравоохранения из-за распространяющихся коронавируса и вируса гриппа. Об этом говорил в среду в Рийгикогу министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
„Ситуация такова, что ожидается новая волна заболеваемости COVID-19. И это несмотря на то, что у нас по-прежнему распространяется омикрон-штамм вируса и его версии. По состоянию на начало недели в больницах находились 250 пациентов. Коэффициент распространения коронавируса R равен 1,2. Это говорит о том, что в течение двух недель мы можем прийти к тому, что придется ограничивать количество плановых больных“, - сказал в среду в парламенте министр Пеэп Петерсон.
Как отметил министр, ограничение планового лечения приведет к тому, что очереди на лечение еще больше вырастут, увеличится смертность от вторичных заболеваний.
„Наступление коронавируса — это один тревожный момент. Еще один момент, вызывающий тревогу, связан с тем, что растет заболеваемость гриппом, - сказал министр. - Со временем в Эстонии, да и во всем мире у людей снизилась сопротивляемость болезням, и грипп прогнозируемо переносится тяжелее“.
По данным Департамента здоровья, в настоящее время в неделю регистрируется 15 000 случаев заболеваемости гриппом и этот показатель растет, 1–5% заболевших попадают в больницу, и прогнозируется показатель выше среднего в 2,5%.
„Это означает 350 случаев заболевания. Если учесть все эти эти факты, то, по сути, мы уже входим в кризис здравоохранения“, - сказал Пеэп Петерсон.
Уточним: в настоящий момент в больницах находятся более 400 пациентов, болеющих гриппом и коронавирусом, и это уже является серьезным испытанием для больничной системы. „Но мы знаем, что ситуация станет критической, если в больницах окажется 700 человек“, - добавил Петерсон, подчеркнув, что нам необходимо продолжать вакцинацию, это снизит количество людей, нуждающихся в стационарном и интенсивном лечении, а также число смертельных случаев.
Если коронавирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, то грипп наибольший удар наносит сейчас по детям.
На заседании парламента в среду депутат от Консервативной народной партии Эстонии Калле Грюнтал высказал мнение, что министр здоровья и труда разговорами о необходимости вакцинации, по сути, „хочет уничтожить население“. Его соратница по фракции Хелле-Моника Хельме и вовсе считает, что Пеэп Петерсон просто пугает людей пропагандой о COVIDʼе.
Эстония вынуждена приобрести лишнюю вакцину на десятки миллионов евро
Хелле-Моника Хельме критически высказалась и по поводу того, что в бюджете на 2023 год предусмотрено 34,5 миллиона евро на закупку вакцин от COVID-19. „Если у вас есть 34,5 миллиона евро, может лучше их направить на общие услуги здравоохранения? - поинтересовалась она. - У нас очереди на лечение, люди не могут попасть к врачам. Усильте систему здравоохранения и прекратите направлять деньги на совершенно бессмысленные вещи“.
Пеэп Петерсон согласился с тем, что сейчас в Эстонию поступает чрезмерное количество вакцин.
„На состоявшейся на прошлой неделе встрече министров здравоохранения стран-членов ЕС был поднят вопрос о том, что договоры, заключенные в пик заболеваемости коронавирусом, которые поддержала и Консервативная народная партия Эстонии, следует пересмотреть. Переговоры с производителем вакцины Moderna прошли успешно, а переговоры с производителем вакцины Pfizer забуксовали“, - сообщил министр.
В настоящий момент Эстония вынуждена запланировать на следующий бюджетный год около 28 миллионов евро, чтобы оплатить вынужденные поставки вакцины.
„Мы очень надеемся, что нам удастся сэкономить. Мы, как и Консервативная народная партия Эстонии, заинтересованы в том, чтобы на ненужные вакцины не тратить так много государственных средств. На нас лежит общая ответственность“, - сказал Пеэп Петерсон.