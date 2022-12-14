На Сааремаа за сутки вернули электричество двум тысячам клиентов

Сегодня устранением неисправностей в электросетях на острове занимаются 40 бригад. К выявлению обрывов на линиях электропередач привлечен дрон. В те места, которые остаются без электроснабжения, компания Elektrilevi в сотрудничестве с кризисной комиссией Сааремаа направляет генераторы.

Сегодняшний прогноз погоды вновь обещает на Сааремаа сильный ветер, снег с дождем и ледяной дождь, из-за чего во второй половине дня возможны новые отключения.

В условиях глубокого снега усиленные ремонтные бригады Elektrilevi, спасатели, морские спасатели и добровольцы продолжают искать места обрывов линий электропередач.

„Ремонтные бригады уже четвертые сутки работают на пределе возможностей и ликвидировали очень много неисправностей. Вчера одна бригада начала работу в 7.45 и закончила в 3 часа ночи, но задачу свою выполнила. Вот такие ребята работают на острове“, - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

По словам Хярма, к концу дня стоит задача ликвидировать все относительно крупные неполадки.

Elektrilevi просит людей не идти самим проверять линии электропередачи, так как из-за оборванных проводов это опасно для жизни!