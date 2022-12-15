15.12.2022, 08:40
Конкурент о большой сделке с Раквереским комбинатом и Tallegg: один крупный игрок сможет диктовать цены
ФОТО: | Delfi Meedia
Обнародованная вчера вечером новость о том, что HKScan хочет продать свой бизнес в странах Балтии эстонскому концерну Maag за 90 млн евро, вызывает вопросы, поскольку в этом случае почти сто процентов рынка по производству мяса птицы окажется в руках одного предприятия. На эстонском рынке появится очень большая сила, которая может начать диктовать цены. Так считает конкурент.
Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк говорит, что сделка стала неожиданностью для участников рынка, но в то же время это логично, поскольку HKScan биржевое предприятие, откуда, как правило, утечек не бывает. Скорее, все ожидали, что нынешний кризис приведет к исчезновению с рынка более мелких игроков или сделкам с ними.