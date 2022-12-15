Конкурент о большой сделке с Раквереским комбинатом и Tallegg: один крупный игрок сможет диктовать цены

Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк говорит, что сделка стала неожиданностью для участников рынка, но в то же время это логично, поскольку HKScan биржевое предприятие, откуда, как правило, утечек не бывает. Скорее, все ожидали, что нынешний кризис приведет к исчезновению с рынка более мелких игроков или сделкам с ними.