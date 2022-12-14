Стрижку в качестве взятки не засчитали. Суд оправдал бывшего вице-мэра Тарту Каяра Лембера, государство выплатит деньги защите обвиняемого

Прокуратура обвинила Каяра Лембера, как члена управы Тарту, в нарушении в период 2015-2015 гг. ограничений деятельности, установленных Законом о борьбе с коррупцией. Обвинение касалось собственности по адресу Рооси, 83 в Тарту, в которой Лембер был заинтересован лично, желая построить парк развлечений. Согласно обвинению, Лемберу следовало отказаться от принятия решений по делу Рооси, 83. Поскольку он этого не сделал, то, по мнению прокуратуры, нарушил требования пунктов 1, 2 и 3 § 11 части 1 Закона о борьбе с коррупцией.

Суд тщательно проанализировал доказательства и заявления, представленные в уголовном деле, и пришел к выводу, что Каяр Лембер не нарушил ни одного из ограничений деятельности, установленных антикоррупционным законом, при принятии решений, касающихся имущества Рооси, 83.

В отличие от прокуратуры, суд установил, что вопрос о том, должен ли город Тарту производить расходы, связанные с имуществом Рооси, 83, стоял еще до 5 и 26 апреля 2016 г., а в городском бюджете были запланированы финансовые расходы по обоим вопросам.

По мнению суда, никакие частные интересы Лембера не могли повлиять на заключение договоров о вышеупомянутых закупках и, следовательно, нарушения со стороны Лембера не было. В результате вышеизложенного суд снял с Каяра Лембера обвинение, связанное с нарушением ограничений деятельности.

Кроме того, прокуратура обвинила Лембера в том, что он бесплатно постригся у парикмахера и представителя квартирного товарищества Туули Тиро.