„С начала войны мы поменяли с женой 9 мест жительства“: интервью с актером мариупольского театра, который теперь живет в Таллинне
Киевлянка и блогер RusDelfi Инна Гордиенко продолжет брать интервью у своих соотечественников, вынужденных переехать в Эстонию и обосноваться здесь. Герой данного интервью - актер Мариупольского драматического театра Евгений, который рассказал о том, как выживал в Мариуполе и как переехал в Эстонию.
Евгения я впервые увидела на концерте „Пивнична зирка -2022“, на фестивале, который уже 20 лет проводит Ассоциация украинских организаций в Эстонии. Он был ведущим концерта, и я сразу обратила внимание на его красивую, поставленную речь, на то, как он держал зал. Потом уже в конце мероприятия узнала, что он актер Мариупольского драматического театра, которого больше не существует. В марте этого года театр был взорван русскими и под его завалами погибли сотни украинских граждан, в том числе детей.
Мне очень хотелось пообщаться с кем-то, кто смог выжить в тех нечеловеческих условиях, в которых оказался город Мариуполь этой весной. Поэтому по окончании фестиваля я подошла к Евгению и предложила ему встретиться и поговорить. Разговор состоялся, и вы теперь тоже можете узнать больше о том, как выживали украинцы в Мариуполе. Именно о выживании, о своей личной трагедии и трагедии всех мариупольцев Евгений собирается поставить спектакль на эстонской театральной сцене. Читайте обо всем этом ниже.
Инна: Вопрос, который я задаю всем героям: что тебя привело именно в Эстонию, почему ты выбрал эту страну, и как удалось вырваться из ада, чтобы приехать сюда?
Евгений: Мы с женой прибыли в Эстонию 30 августа. Выбор пал на Эстонию, потому что здесь есть театр и мы могли продолжать заниматься творчеством. Перед приездом сюда, мы связались с 3-мя театрами стран Балтии, и нам ответили из Эстонии, а именно, Vene Teater. Скажу честно, нам не пообещали стопроцентно работу, но сказали – приезжайте, можете бесплатно пожить в общежитии. За что мы очень благодарны директору театра Светлане Янчек. Кроме того, что она помогла нам, она большой профессионал: делает сейчас реновацию театра, хочет омолодить труппу.
Многие переселенцы сейчас вынуждены менять профессию, чтобы иметь хоть какой-то заработок и как-то выжить. Для меня лично, как для человека, который 7 лет проработал на сцене, это было бы невыносимо больно. Хотя мысли были о том, чтобы класть плитку или делать что-то, связанное с электроникой, потому что я разбираюсь в этом немного. Но слава богу, откликнулся театр и мы очень благодарны за все, что он для нас сделал. Эстонцы очень дружелюбные люди - у нас сразу же появился здесь друг, Александр. Он тут родился, но русскоговорящий, и очень поддерживает украинцев. Саша сразу сказал мне при встрече: я русский эстонец, прости меня за все! Я ему ответил: при чем здесь ты!? В общем, у меня появился очень хороший друг. Когда передо мной и супругой стал вопрос срочного переезда на квартиру, потому как в общежитии должны были делать ремонт, он предложил нам вместе с котом на время переехать к нему. Сказал мне, что все равно в рейс будет уезжать на 8 дней, поэтому мы можем спокойно пожить у меня и заодно за кошкой посмотрим. Я был шокирован, ведь он меня знал всего месяц.
Какова причина приезда именно в Эстонию, спрашиваете вы. Как вы думаете, куда мне было бы удобнее поехать как артисту? Многие едут в РФ, потому что это проще всего. Я актер театра, на который были сброшены российские авиационные бомбы. Я жил в трех минутах ходьбы от него и все видел происходящее собственными глазами. Поэтому о России не могло быть и речи. Здесь я смогу выходить на сцену, играть на понятном мне языке, но я буду находится в Европейской стране! Конечно, со временем я буду учить эстонский. Уже выучил все цифры и слова приветствия. Но позже начну усердно заниматься, когда мы уже немного обживемся и я смогу спокойно ходить на курсы. Нужно сначала обустроить свою зону комфорта. С начала войны за время нашего побега мы поменяли с женой 9 мест пребывания.
Решение покинуть город, мы приняли, когда наш дом начал гореть
Можешь рассказать более детально, как это было?
Мы находились в Мариуполе до 17 марта. С начала марта город уже плотно обстреливался. Мы прошли через все круги ада: отсутствие света, отопления (плюс 5 градусов в квартире), воды, газа, связи. По ФМ- приемникам транслировались вот такие месседжи: украинские нацисты сдавайтесь… Я включал радиоприемник, и пытался поймать украинскую волну, чтобы узнать хоть какие-то новости, но они глушили сигнал. Тогда я нашел старый приемник АМ, так как на этой частоте когда-то транслировались новости. Подключил к нему аккумулятор самоката, поднялся на 9 этаж и поймал сигнал наших новостей. Но говорили лишь о том, что зеленые коридоры ожидаются и что автобусы готовы, но их не пропускают. Тогда я понял, что надо самому как-то выбираться. Но решение покинуть город, мы приняли, когда наш дом начал гореть. Сначала загорелся первый этаж - снаряд попал в автомобиль, который был припаркован под домом и огонь перебросился на балконы. Он распространялся очень быстро, потому что везде пластик. Мы пытались его тушить с соседями, но поскольку уже три недели у нас не было воды, мы тушили всем, что было под рукой. Когда жёлтый едкий дым дошел до пятого этажа, я сказал супруге – надо бежать. У нас заранее было собрано два рюкзака, о чемодане не было речи, потому что машины у нас нет и мы не знали, каким образом нам придется выбираться из города. Плюс был еще кот, которого тоже нужно было нести. В общем, мы положили влажные тряпки на лицо и выбежали. Самое ужасное в этой ситуации было то, что ты не можешь построить маршрут который безопасен. Как выйти из города, когда война ведется внутри него? Поэтому мы так долго не решались выйти: не потому что не хотели покидать дом, а потому что понимали - шансы выйти и остаться живыми минимальны. Когда вышли на улицу это было 17 марта, а сутки назад разбомбили наш родной театр, где было большое количество таких же мирных жителей, как мы..
В Театре были ваши коллеги или друзья?
Да, там был актер театра наш коллега, он давал немало интервью о том, что там происходило, о том, что там не было ни одного военного, только гражданские: бабушки, инвалиды, дети…. Они с супругой курировали всех, потому что начальства не было, и они взялись помогать всем мариупольцам, которые там находились. В театре, к сожалению, искали убежище люди с самых пострадавших районов города.
Магазины все были разгромлены и русскими, и своими
Я не могу себе даже представить, какой ужас там творился…
Там происходили страшные вещи. Кроме самих боевых действий, люди начинали сходить с ума, каждый по-своему.. Например, многие становились мародерами. Помню, как из окна я увидел мужчину с огромным мешком белых кроссовок, понятно, что украденных. Магазины все были разгромлены и русскими, и своими. У меня по математике в университете была хорошая оценка. Я понимал что в этой в западне, в мышеловке наша возможность выжить вычисляется согласно теории вероятности, и этот шанс нужно увеличить. По возможности я старался не выходить на улицу. Многие мариупольцы поплатились жизнью за желание приготовить еду на костре. Дело в том, что осколки от снарядов упавших на землю почти не долетают до пятого этажа, поэтому я решил оставаться в доме и готовить на свечах. Я переплавил воск и сделал фитили, специально скрутил их с проволокой, чтобы они могли стоять в металлической банке. Когда-то я подарил жене много свечей и из них получилось пять кг воска.. В общем, мы его топили и готовили лепешки, еще гречку варили.
А где же брали продукты, если ты говоришь, что не выходили на улицу совсем?
За день до войны я что-то почувствовал и закупил продуктов где-то на 2 тысячи гривен. Это были недорогие продукты: каши, замороженная рыба, мясо. Я забил ими морозильник, а потом когда начали выключать свет, мы вывешивали еду за окну - там холодно и она дольше сохранялась. Пока в сумку с едой не попал осколок. И ты уже не удивляешься осколку, который прилетел на твой 5 этаж и покромсал сумку. Ты думаешь, елки-палки, там ведь десяток яиц был! А мы делились яйцами с соседями, у их дочки были какие-то проблемы с желудком.
Расскажи дальше о вашем побеге, как вам удалось выйти из города и куда вы дальше направились?
Мы вышли из нашего горящего дома с двумя рюкзаками и знаете, это был, наверное, самый сложный выбор в моей жизни. Потому что вниз по улице в 10 минутах ходьбы от меня живут мои родители, и я хотел идти за ними. Но там было очень небезопасно. От своего двоюродного брата, я узнал, что единственный путь, которым мы можем выйти из города и где еще 2 дня назад было как-то безопасно – это в сторону моря. И вот мы выходим, я на слух пытаюсь определить, куда нам идти: с одной стороны слышны обстрелы, с другой валит пулеметная очередь, значит бои прямо на улице происходят. И это сторона родителей, и туда точно идти нельзя. В общем, я решил, что нужно идти по направлению к морю, и мы с женой перебежками двинулись туда.
Забегая наперед, что же с родителями было? Надеюсь, они выжили?
Я знал, что они в подвале прятались. У нас в доме не было подвала, а у них был оборудованный, и они там все обустроили. У них был очень дружный подъезд, и поэтому они почти все остались живы. Информацию о родителях мы долго не могли узнать, почти целых две недели были в неведении. Я выкладывал посты, чтобы все наши общие знакомые узнали о том, что я их ищу, и могли передать мне хоть какую-то информацию. Одна женщина написала мне, что общалась с Мариной - моей мамой - перед выездом из Мариуполя, и что все у них в порядке. С родителями моей жены тоже, слава богу, все хорошо. Мы узнали, что было прямое попадание в их дом, но они остались живы. На оккупированных территориях нет украинской связи. Там работает мобильный оператор „Феникс“. Связь через него очень плохая и дозвониться практически нереально. Но есть сервисы VoIP-телефонии, через которые я иногда могу к ним дозвониться.
Ты не можешь забрать родителей сюда?
Мои родители такой же позиции как и я, они - украинцы и они ждут освобождения и победы. Но пока они там. Знаете, когда человеку уже 60 лет или больше, в таком возрасте очень тяжело все бросить. Человек как дерево, его можно пересадить в 30 лет, оно примется, в 20 лет вообще отлично примется, а когда ему за 60 - пересаживать дерево уже очень сложно.
Ты как и я участвовал в проекте Delfi „Украинцы VS Политики“ и твоим визави была Яна Тоом. Я смотрела это интервью и меня задела фраза политика о том, что украинцы едут в Эстонию исключительно потому, что они могут здесь говорить на русском. У тебя не было возможности отреагировать на эту фразу в эфире, поэтому хочу тебя спросить, что ты думаешь по этому поводу?
Меня в Эстонии очень радует четкая позиция народа и правительства. В отличие от таких стран как Германия и Италия, где отношение к войне и приехавшим украинцам-беженцам 50 на 50. И чем дальше, тем более предвзято они относятся к нашим гражданам. А здесь позиция четкая, при том, что народ здесь очень разный и „ватного населения“ предостаточно. По поводу таких людей могу сказать, что если они так легко подвержены воздействию СМИ и телеканалов, которые они привыкли смотреть, они также быстро поменяют свое мнение, когда Украина победит_ и забудут, что еще месяц назад поддерживали диаметрально противоположную точку зрения. Это люди, которыми очень легко управлять. Есть такая каста людей – управляемые. Таким что-то доказывать смысла нет – для них правда это то, что на ТВ. Я не стал спорить с Яной Тоом, потому что я здесь не для того, чтобы какие-то скандалы устраивать. У меня здесь другая цель и вопросов к языку у меня нет. И не было никогда. Раньше в нашем театре спектакли шли в основном на русском языке. В последние 8 лет большая часть премьерных спектаклей уже выпускались на украинском. Какие-то старые спектакли списывались, но были некоторые на русском, которые публика очень полюбила. Чтобы их оставить, мы вышли из ситуации и сделали сурдоперевод - на экранах транслировался текст пьесы на украинском языке. Закон был соблюден, а полюбившиеся нашим зрителям спектакли на русском языке продолжили свою жизнь в театре.
Я часто слышу такие высказывания, и это не только относительно Мариуполя, но и других городов Украины, например Херсона и Николаева, что большинство людей ждали там русских? Это правда, что в Мариуполе многие были за русский мир?
Конечно, это неправда! Мариуполь - это промышленный город–гигант, у нас было два больших промышленных комбината, где работало огромное количество горожан. Они были уничтожены. Как вы думаете, мариупольцы мечтали об этом? Даже если кто-то ошибался или был ватником, он может задать себе простой вопрос: как я жил год назад и к чему я пришел сейчас? И самый главный вопрос: почему все это началось? И не надо рассказывать, что 8 лет бомбили Донбасс! Надо сказать, что в нашу страну вторглось соседнее государство, которое при этом притворялось братом.
Ну, например, в том же Донецке и Луганске русских встречали с караваями?
Караваи - это то, что показывают по российскому телевидению. Но почему-то, когда началась война на Донбассе, в Мариуполе резко подорожало жилье, а в Донецке в три раза упало. Там нет работы, нет никакой нормальной жизни. Я очень надеюсь, что все эти горда скоро станут опять украинскими!
Мы все очень на это надеемся. Как только освободят Мариуполь ты вернешься домой?
Конечно, я поеду туда – останусь ли, не знаю. Я там родился… но дело в том, что все мое окружение разъехалось по миру. И я не знаю, вернутся ли мои друзья, коллеги обратно и когда это произойдет. 2/3 людей, то есть почти 300 тысяч из 500 уехало из города. Если я не ошибаюсь, в Таллинне живет 450 тысяч, то есть почти то же масштаб, что и в Мариуполе.
Как ты думаешь, восстановят театр?
Послушайте, это место гибели мариупольцев. Нельзя на месте массовой казни гражданских строить театры и играть комедии. Я бы не стал выходить на сцену, если бы знал, что она стоит на костях мариупольцев. Как оказалось, на этом месте раньше было немецкое кладбище, а до этого - храм, который разрушила еще советская власть. В общем, не стоило там строить театр.
Давай вернемся к вашему побегу! Хочется узнать, как же вы добрались до Таллинна?
Мы пешочком с рюкзаками и котом в сумке прошли около 16 км, и все-таки смогли выйти из города. На выезде нас забрали родственники и отвезли в Урзуф, это один из ближайших поселков, где мы могли остаться в безопасности - сейчас эта территория оккупирована. Мы поселились бесплатно у одного человека, спасибо ему за это, и неделю провели там. После всего того ужаса, который мы пережили, мы наконец-то у него отмылись, отогрелись, отъелись. Потом поехали дальше в сторону Бердянска, сейчас он тоже оккупирован. В Бердянске мы остановились у моего друга, раньше был просто знакомый. Он приютил нас в частном санатории и делал это для многих мариупольцев абсолютно бесплатно. Люди платили только за электричество, и то если у них были деньги. До сих пор, насколько я знаю, многие живут в этом санатории. Все это время мы пытались узнать новости о наших родителях. В то время, когда мариуполец появлялся в сети, это приравнивалось к возвращению с того света. Через неделю 1 апреля нам удалось выбраться на автобусе в Запорожье. В течение пяти дней мы дежурили на полях, чтобы не пропустить автобусную эвакуационную колонну. Мы пересекли линию разграничения. После Запорожья мы поехали к родственникам, которые живут в Почаеве, и провели там какое-то время. Но мы другого склада люди, и оставаться долго на территории Почаевской лавры нам было тяжело. Там нас познакомили с женщиной из Ровно, которая предложила свое жилье. С Галиной мы прожили почти 3 месяца. Эта женщина потом уехала во Францию работать, и оставила нас у себя. И мы могли бы там жить, сколько бы захотели, но встал вопрос безопасности. Нам с супругой уже больше 30 лет и у нас пока нет детей. Как раз перед войной мы собирались их завести. В Ровно, где тоже постоянные воздушные тревоги, о каких шагах расширения нашей семьи можно было говорить??
То есть, вы решили поехать за границу, где спокойно и где можно думать о расширении семьи?
Супруга с котиком отправились во Францию. Так как мы артисты, она выбрала мировую столицу культуры, город Париж! Мы там были когда-то и снимали квартиру у одной знакомой. По парижским меркам квартира была недорогая, но по нашим – 750 евро за 12 квадратов это немало. А я поехал в сторону родителей, хотел им помочь собраться и убедить уехать. Доехал до неподконтрольной территории и там мне доходчиво объяснили, что в Мариуполь мне въезжать не стоит. Сказали: сначала посидишь в подвальчике, потом расскажешь все о своей позиции, и поверь, тебя переубедят. Сломают пальцы, выбьют зубы, в общем, ты будешь либо мертв, либо в строю. Поэтому я принял решение возвращаться обратно на подконтрольную территорию. По дороге назад, на линии разграничения, начались жесткие обстрелы - я уже не мог дальше ехать. Оказался в оккупированном городе Мелитополь. Чтобы въехать в Мариуполь, нужно проходить процедуру так называемой фильтрации, так они определяют твою связь и принадлежность к ВСУ, СБУ и прочее. И там можно находится неделями, к Мариуполю тебя никто не пропустит. В общем, моя возможность въехать в Мариуполь приближалась к нулю. Я принял решение, что если я не могу обратно вернуться, то нужно ехать к супруге.
Так ты прошел эту процедуру фильтрации? Что это вообще из себя представляет?
Мой единственный возможный путь лежал через Крым. Только так я мог покинуть оккупированную территорию. И на въезде в Крым я и узнал, что такое „фильтрация“. Есть такая русская народная забава – „поиздевайся над украинцем.“
Всех мужчин и некоторых женщин просят пройти в подобие „загона для овец“ – там такая решеточка (пограничная сеточка). У тебя изымают документы, телефон, берут код разблокировки и проверяют все, что есть в гаджете.. Про телефон я знал, поэтому заранее почистил все соцсети и фото, потому что не пропустили бы никуда. Оставил только те фото и видео, где я работаю в драм театре. Ты находишься долго в замкнутом пространстве под открытым небом, на солнцепеке. Я пробыл там 12-15 часов. Они специально тянут время, чтобы ты помучался. Когда меня вызвали, какой-то бурят сказал мне, что на моем телефоне был подозрительный звонок 23 февраля и чтоб я посидел подумал, кто мне мог звонить. Я ответил, что не помню, кто мне звонил с неизвестного номера и спросил, что мне сделать, чтоб я добрался до супруги. Он говорит: отожмись 100 раз. Я говорю ему: это мой билет проехать дальше? Он говорит – да. Я ответил, что после 12 часов под солнцем, я физически столько не отожмусь. Тогда он сократил процедуру до 20 раз и как только я наклонился – он говорит: вот украинцы пошли, совсем юмора не понимают. И отдал мне документы. Вот такие у них развлечения.
Из Крыма я поехал на автобусе Симферополь-Варшава и потом добрался до Парижа к своей жене. Скажу честно, во Франции мы не нашли работу в сфере культуры. Плюс дорогое жилье, знание английского не помогало, французы говорят исключительно на своем языке. Окружение и темп города тоже нам совсем не подходил. В общем, мы решили написать в страны Балтии и как я уже говорил, Таллиннский „Vene Teater“ откликнулся.
Ты рассказывал, что вас поселили в общежитии при театре. Я так понимаю, там проживают русские студенты?
В общежитие селили актеров, режиссеров, художников, которых приглашают принять участие в различных театральных проектах. Одни приехали из России, другие из Германии, Израиля, Франции и Италии. У некоторых русское гражданство, и конечно, я с ними общался. Они не поддерживают все, что происходит, они против своего правительства и радуются освобождению Херсона, как и других украинских городов! И вот тот момент, когда россиянин в таллиннском общежитии радуется освобождению Херсона, еще раз объясняет, почему мне здесь комфортно. Конечно, не все такие, но славу Богу, здравомыслящих намного больше.
Украинцы и так все понимают, им нечего доказывать. А вот русскоязычным жителям Таллинна может быть очень полезно увидеть „другую сторону медали“
Какие у тебя планы относительно продолжения своей актерской карьеры? Есть возможность работать в театре?
Нам изначально, не обещали работу. Однако на сцене Vene Teater недавно мог состояться один проект на украинском языке с нашим участием. И с нами должны были подписать ролевой договор. Но этот проект отменили, возникли проблемы с авторскими правами. Сейчас мы переезжаем из общежития на съемную квартиру, и это займет какое-то время, но я планирую и в дальнейшем поддерживать связь с театром.
В планах ещё один проект, под патронажем министерства культуры Эстонии и Vene Teater. Идея в том, чтобы мы с супругой давали мастер-классы и проводили открытые уроки актерского мастерства для украинских деток в самом театре. Я не хочу ничего загадывать, но очень надеюсь на осуществление задуманного.
Также я начал писать пьесу о последних событиях в нашей жизни, и сейчас это важнее всего. Это будет документальный спектакль, биографический, и я собираюсь ставить его здесь на русском языке. А сама пьеса будет написана на русском, украинском и английском языках. В первую очередь, я хотел бы показать этот спектакль на сцене Vene Teater. Потому что людям нужно открывать глаза на то, что происходит! Украинцы и так все понимают, им нечего доказывать. А вот русскоязычным жителям Таллинна может быть очень полезно увидеть „другую сторону медали“. Этот спектакль будет про выживание в Мариуполе, про наш внутренний и внешний мир, мир, который рушится, и про нелегкий путь, который мы прошли. Он будет интимно близок лично мне и надеюсь, нашему зрителю. Мы сами будем в нем играть, это пьеса на двоих. Дело в том, что если придут зрители, у которых есть вопросы к тому, что происходит сейчас в Украине и тому, что происходило в Мариуполе – он может задать свои вопросы самому актеру, который является и автором. А я буду писать правду и ничего кроме правды.