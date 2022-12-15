„С начала войны мы поменяли с женой 9 мест жительства“: интервью с актером мариупольского театра, который теперь живет в Таллинне

Мы пешочком с рюкзаками и котом в сумке прошли около 16 км, и все-таки смогли выйти из города. На выезде нас забрали родственники и отвезли в Урзуф, это один из ближайших поселков, где мы могли остаться в безопасности - сейчас эта территория оккупирована. Мы поселились бесплатно у одного человека, спасибо ему за это, и неделю провели там. После всего того ужаса, который мы пережили, мы наконец-то у него отмылись, отогрелись, отъелись. Потом поехали дальше в сторону Бердянска, сейчас он тоже оккупирован. В Бердянске мы остановились у моего друга, раньше был просто знакомый. Он приютил нас в частном санатории и делал это для многих мариупольцев абсолютно бесплатно. Люди платили только за электричество, и то если у них были деньги. До сих пор, насколько я знаю, многие живут в этом санатории. Все это время мы пытались узнать новости о наших родителях. В то время, когда мариуполец появлялся в сети, это приравнивалось к возвращению с того света. Через неделю 1 апреля нам удалось выбраться на автобусе в Запорожье. В течение пяти дней мы дежурили на полях, чтобы не пропустить автобусную эвакуационную колонну. Мы пересекли линию разграничения. После Запорожья мы поехали к родственникам, которые живут в Почаеве, и провели там какое-то время. Но мы другого склада люди, и оставаться долго на территории Почаевской лавры нам было тяжело. Там нас познакомили с женщиной из Ровно, которая предложила свое жилье. С Галиной мы прожили почти 3 месяца. Эта женщина потом уехала во Францию работать, и оставила нас у себя. И мы могли бы там жить, сколько бы захотели, но встал вопрос безопасности. Нам с супругой уже больше 30 лет и у нас пока нет детей. Как раз перед войной мы собирались их завести. В Ровно, где тоже постоянные воздушные тревоги, о каких шагах расширения нашей семьи можно было говорить??