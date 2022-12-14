Популярный сайт с отзывами о врачах не работал около суток: что произошло?

Много лет во врачебном сообществе ведется дискуссия о том, этично ли вообще собирать анонимные отзывы о медиках на подобном ресурсе? Некоторые врачи открыто осуждают такую практику, сетуя на то, что написать там может кто угодно, а вред репутации негативный отзыв может нанести довольно ощутимый.

Так, в 2012 году Delfi со ссылкой на ERR писал о том, что, основательTervisetrend Янно Ярв рассказал программе ETV „Ringvaade“, что портал в первую очередь социальный проект, который был создан из чувства миссии.

„Вообще, это не вопрос этики и анонимности, медиков немного раздражает, что такой ресурс создан и их отношения с пациентами вынесены на всеобщее обозрение. Конечно, они не публичные лица, привыкшие к такому вниманию, теперь они находятся в центре этого внимания, и это их раздражает“, — сказал тогда Ярв.

Как бы там ни было, на данный момент Tervisetrend - это зачастую единственная возможность получить информацию о врачах, на прием к которым пациент собирается зарегистироваться впервые. И сами пациенты находят такую возможность очень полезной.

„Неужели с порталом что-то случилось, его закрыли?“ - с беспокойством спросила читательница RusDelfi. Представители Tervisetrend сегодня заверили, что портал не работал вчера из-за технического сбоя. „В течение среды работа сайта будет восстановлена“, - пообещали они. В первую половину среды сайт действительно заработал.