Популярный сайт с отзывами о врачах не работал около суток: что произошло?
Вчера на попытку пользователей зайти на сайт отзывов о врачах Эстонии Tervsetrend.ee система выдавала „работа сервера приостановлена“, рядом красовалась надпись „если вы являетесь собственником домена, то можете оплатить услуги по ссылке“. Люди забеспокоились, неужели собственник не оплатил продление работы сайта из-за того, что решил прекратить его работу?
Много лет во врачебном сообществе ведется дискуссия о том, этично ли вообще собирать анонимные отзывы о медиках на подобном ресурсе? Некоторые врачи открыто осуждают такую практику, сетуя на то, что написать там может кто угодно, а вред репутации негативный отзыв может нанести довольно ощутимый.
Так, в 2012 году Delfi со ссылкой на ERR писал о том, что, основательTervisetrend Янно Ярв рассказал программе ETV „Ringvaade“, что портал в первую очередь социальный проект, который был создан из чувства миссии.
„Вообще, это не вопрос этики и анонимности, медиков немного раздражает, что такой ресурс создан и их отношения с пациентами вынесены на всеобщее обозрение. Конечно, они не публичные лица, привыкшие к такому вниманию, теперь они находятся в центре этого внимания, и это их раздражает“, — сказал тогда Ярв.
Как бы там ни было, на данный момент Tervisetrend - это зачастую единственная возможность получить информацию о врачах, на прием к которым пациент собирается зарегистироваться впервые. И сами пациенты находят такую возможность очень полезной.
„Неужели с порталом что-то случилось, его закрыли?“ - с беспокойством спросила читательница RusDelfi. Представители Tervisetrend сегодня заверили, что портал не работал вчера из-за технического сбоя. „В течение среды работа сайта будет восстановлена“, - пообещали они. В первую половину среды сайт действительно заработал.