Министр труда: политика занятости в Эстонии нуждается в пересмотре

„По рекомендации экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и с одобрения социальных партнеров мы пересматриваем систему помощи, оказываемой Кассой по безработице. Благодаря новому базовому закону картина услуг рынка труда прояснится, а составленная впоследствии программа занятости уточнит их условия. Цель закона – более эффективная поддержка трудовой жизни и изменений в карьере. Мы хотим укрепить доверие и улучшить опыт взаимодействия людей с Кассой по безработице и пользования ее услугами“, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Пособия и услуги, предоставляемые на рынке труда, и их условия объединены в программу занятости, установленную законом. Принятый закон поможет уменьшить дублирование, повысит прозрачность условий и улучшит способность государства эффективно реагировать на ситуацию на рынке труда. Три существующие сейчас базы данных Кассы по безработице будут объединены в единую базу данных, что упростит в дальнейшем необходимые ИТ-разработки, увеличит их скорость и снизит затраты. Поправка к закону не затрагивает прав и обязанностей работодателей или клиентов Кассы по безработице.

В настоящее время услуги, оказываемые на рынке труда, регулируются восемью различными правовыми актами, направленными на разные типы услуг и целевые группы. В результате людям, ищущим работу, и работодателям, нуждающимся в поддержке, сложно понять, какие услуги и на каких условиях предлагает им Касса по безработице. Теперь пособия и услуги рынка труда и субсидии рынка труда сгруппированы в законопроекте, регулирующим меры рынка труда, а перечень мер по безработице будет окончательно установлен в законе. В общей сложности существует 10 мер рынка труда. Среди них, например, трудоустройство, услуги по трудоустройству, развитие навыков, поддержка готовности к работе, поддержка трудоспособности и поддержка предпринимательства.