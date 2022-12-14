Министр труда: политика занятости в Эстонии нуждается в пересмотре
Сегодня в Рийгикогу пройдет первое чтение Закона о мерах на рынке труда. Новый закон организует и упрощает правовое пространство для услуг рынка труда и позволяет более эффективно реагировать на изменения на рынке труда в будущем.
„По рекомендации экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и с одобрения социальных партнеров мы пересматриваем систему помощи, оказываемой Кассой по безработице. Благодаря новому базовому закону картина услуг рынка труда прояснится, а составленная впоследствии программа занятости уточнит их условия. Цель закона – более эффективная поддержка трудовой жизни и изменений в карьере. Мы хотим укрепить доверие и улучшить опыт взаимодействия людей с Кассой по безработице и пользования ее услугами“, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Пособия и услуги, предоставляемые на рынке труда, и их условия объединены в программу занятости, установленную законом. Принятый закон поможет уменьшить дублирование, повысит прозрачность условий и улучшит способность государства эффективно реагировать на ситуацию на рынке труда. Три существующие сейчас базы данных Кассы по безработице будут объединены в единую базу данных, что упростит в дальнейшем необходимые ИТ-разработки, увеличит их скорость и снизит затраты. Поправка к закону не затрагивает прав и обязанностей работодателей или клиентов Кассы по безработице.
В настоящее время услуги, оказываемые на рынке труда, регулируются восемью различными правовыми актами, направленными на разные типы услуг и целевые группы. В результате людям, ищущим работу, и работодателям, нуждающимся в поддержке, сложно понять, какие услуги и на каких условиях предлагает им Касса по безработице. Теперь пособия и услуги рынка труда и субсидии рынка труда сгруппированы в законопроекте, регулирующим меры рынка труда, а перечень мер по безработице будет окончательно установлен в законе. В общей сложности существует 10 мер рынка труда. Среди них, например, трудоустройство, услуги по трудоустройству, развитие навыков, поддержка готовности к работе, поддержка трудоспособности и поддержка предпринимательства.
„Например, в настоящее время существует множество схем поддержки заработной платы, которые регулируются разными законодательными актами в зависимости от целевой группы, и работодателю сложно понять, какие условия поддержки заработной платы применяются к человеку, которого он принимает на работу“, – пояснил министр Петерсон.
Действующая система очень обременительна: адаптация услуг к потребностям рынка труда означает постоянное изменение разных законодательных актов, а изменение одного акта, регулирующего услуги рынка труда, часто приводит к необходимости изменения и другого.
Законопроект основан на проведенном ОЭСР в 2021 году анализе „Содействие активной политике рынка труда в Эстонии“, из которого выяснилось, что одна из наиболее существенных проблем заключается в том, что правовая организация политики занятости Эстонии очень сложна и фрагментарна. Из-за этого людям непросто понять, как она действует, сложно и управление этой системой.
Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
С законопроектом и порядком его рассмотрения можно ознакомиться на сайте Рийгикогу.