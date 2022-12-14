Новости Эстонии
14.12.2022, 14:16

Украинские дети прибывают в ЭМО целыми автобусами. Почему именно в выходные?

 (1)
Нагрузка на отделения неотложной помощи растет
НА ВЫХОДНЫЕ В БОЛЬНИЦУ: Эмо Таллиннской детской больницы заполнено маленькими пациентами. Очереди длинные, украинские военные беженцы прибывают целыми группами.
НА ВЫХОДНЫЕ В БОЛЬНИЦУ: Эмо Таллиннской детской больницы заполнено маленькими пациентами. Очереди длинные, украинские военные беженцы прибывают целыми группами.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Когда в некоторых местах размещения военных беженцев случается вспышка вируса, больные дети прибывают в Таллиннскую детскую больницу целыми группами, пишет Eesti Ekspress.

Член правления детской больницы и врач-педиатр Катрин Лутс утверждает, что в дополнение к уже возросшему количеству людей, посещающих отделение неотложной помощи (ЭМО), за последние несколько выходных увеличилось количество детей военных беженцев. Они часто прибывают группами от семи до десяти человек.

„В последние пару выходных приходится констатировать: автобус прибыл“, — говорит Лутс. Однако вместо того, чтобы быстро оказывать помощь, в случае военных беженцев мы должны начать с бюрократических процедур“.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии