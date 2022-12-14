Украинские дети прибывают в ЭМО целыми автобусами. Почему именно в выходные?

Член правления детской больницы и врач-педиатр Катрин Лутс утверждает, что в дополнение к уже возросшему количеству людей, посещающих отделение неотложной помощи (ЭМО), за последние несколько выходных увеличилось количество детей военных беженцев. Они часто прибывают группами от семи до десяти человек.