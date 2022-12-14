14.12.2022, 14:16
Украинские дети прибывают в ЭМО целыми автобусами. Почему именно в выходные?(1)
Нагрузка на отделения неотложной помощи растет
ФОТО: | Delfi Meedia
Когда в некоторых местах размещения военных беженцев случается вспышка вируса, больные дети прибывают в Таллиннскую детскую больницу целыми группами, пишет Eesti Ekspress.
Член правления детской больницы и врач-педиатр Катрин Лутс утверждает, что в дополнение к уже возросшему количеству людей, посещающих отделение неотложной помощи (ЭМО), за последние несколько выходных увеличилось количество детей военных беженцев. Они часто прибывают группами от семи до десяти человек.