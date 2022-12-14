Налоговая напоминает: все прибывшие из-за пределов ЕС посылки необходимо задекларировать!

„Число посылок, поступающих к нам из-за пределов ЕС (например, из Великобритании), увеличилось также в связи с приближающимися рождественскими праздниками. Для того, чтобы все подарки благополучно дошли до адресата, а обязанность по декларированию отправления не стала бы неприятным сюрпризом, стоит напомнить о некоторых правилах“, – говорит руководитель сферы по предоставлению услуг таможенного отдела НТД Каари Лайневооль.

Налог с оборота рассчитывается со стоимости товара и расходов на доставку, а уплатить его можно посредством банковской ссылки, не выходя из среды декларирования. По-прежнему для декларирования можно использовать услугу почтового, курьерского предприятия или таможенного агентства.

Подарки, стоимость которых менее 45 евро, освобождаются от уплаты налога с оборота. Важно помнить, что подарком считается только посылка, отправленная одним частным лицом другому частному лицу, но не товар, заказанный в интернет-магазине или полученный там бесплатно.

„Например, если знакомый отправляет Вам в подарок посылку на 20 евро из третьей страны, стоимость доставки которой составляет 4 евро, то она должна быть задекларирована, но с неё не нужно уплачивать налог с оборота. Однако, если стоимость посылки составляет 50 евро и стоимость её доставки составляет также 4 евро, то помимо декларирования, с 54 евро необходимо уплатить налог с оборота, что составляет 10,8 евро“, – поясняет Лайневооль.