Налоговая напоминает: все прибывшие из-за пределов ЕС посылки необходимо задекларировать!
Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает в свете приближающихся рождественских праздников, что все отправления, прибывающие из-за пределов Европейского союза (ЕС), необходимо задекларировать. Это касается как посылок, отправленных одним частным лицом безвозмездно (в качестве подарка) другому частному лицу, так и покупок, заказанных в интернет-магазинах.
„Число посылок, поступающих к нам из-за пределов ЕС (например, из Великобритании), увеличилось также в связи с приближающимися рождественскими праздниками. Для того, чтобы все подарки благополучно дошли до адресата, а обязанность по декларированию отправления не стала бы неприятным сюрпризом, стоит напомнить о некоторых правилах“, – говорит руководитель сферы по предоставлению услуг таможенного отдела НТД Каари Лайневооль.
Налог с оборота рассчитывается со стоимости товара и расходов на доставку, а уплатить его можно посредством банковской ссылки, не выходя из среды декларирования. По-прежнему для декларирования можно использовать услугу почтового, курьерского предприятия или таможенного агентства.
Подарки, стоимость которых менее 45 евро, освобождаются от уплаты налога с оборота. Важно помнить, что подарком считается только посылка, отправленная одним частным лицом другому частному лицу, но не товар, заказанный в интернет-магазине или полученный там бесплатно.
„Например, если знакомый отправляет Вам в подарок посылку на 20 евро из третьей страны, стоимость доставки которой составляет 4 евро, то она должна быть задекларирована, но с неё не нужно уплачивать налог с оборота. Однако, если стоимость посылки составляет 50 евро и стоимость её доставки составляет также 4 евро, то помимо декларирования, с 54 евро необходимо уплатить налог с оборота, что составляет 10,8 евро“, – поясняет Лайневооль.
Все посылки, стоимость которых более 150 евро, облагаются как таможенной пошлиной, так и налогом с оборота, независимо от того, заказан ли товар в интернет-магазине ЕС или за его пределами. Отправление удобнее всего декларировать в электронном виде в среде e-MTA. Для подачи декларации требуется уведомление о прибытии товара, полученное от курьерской фирмы или государственного акционерного общества Омнива, а также два номера ссылок на номер предыдущего документа и номер транспортного документа (Tracking number). Помимо этого, требуется документ, подтверждающий стоимость товара (счёт, платёжное поручение, заказ, сопроводительные документы).
Также необходимо знать, что отправка определённых товаров в Эстонию запрещена либо на неё наложены количественные ограничения, требование специального разрешения или эмбарго вследствие санкций, действующих в отношении России.
„Перемещение товаров, в отношении которых действуют санкции, находится под пристальным вниманием таможни. Например, часто используемые в качестве подарков халаты или гели для душа, которые до сих пор можно было отправлять, на данный момент находятся в списке запрещённых товаров, поэтому разумнее не отправлять их в Россию и не заказывать их там“, – добавила Лайневооль.