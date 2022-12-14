Таллиннский бизнесмен попал под антироссийские санкции(5)
Предпринимателя, связанного с российской электронной промышленностью, задержали власти США, пишет Eesti Ekspress.
Правительство США включило Хольгера Ленга, бизнесмена с эстонским и швейцарским паспортами, в число тех, кто попал под финансовые и экономические санкции, объявленные против России на прошлой неделе. Это связано с его сотрудничеством со швейцарской компанией Milur SA, занимающаяся финансовыми операциями. В свою очередь последняя по части бизнеса контактирует с компанией „Миландр“, отделением российского военно-промышленного комплекса, который разрабатывает и производит микросхемы и другую электронику.
Ранее под санкциями оказались связанные с Эстонией компании цифровых денег Garantex Europe, Izibits и Chatex, а также сын политика советских времен Карла Вайно Антон Вайно, родившийся в Таллинне, но являющийся гражданином России и работающий в кремлевской силовой структуре руководителем администрации президента.