Новости Эстонии
14.12.2022, 09:20

Таллиннский бизнесмен попал под антироссийские санкции

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МИКРОЧИПЫ: Компания бизнесмена с эстонским паспортом связана с отделениями российской военной промышленности, занимающимися производством микросхем.
МИКРОЧИПЫ: Компания бизнесмена с эстонским паспортом связана с отделениями российской военной промышленности, занимающимися производством микросхем.
ФОТО: Snowbelle | Shutterstock

Предпринимателя, связанного с российской электронной промышленностью, задержали власти США, пишет Eesti Ekspress.

Правительство США включило Хольгера Ленга, бизнесмена с эстонским и швейцарским паспортами, в число тех, кто попал под финансовые и экономические санкции, объявленные против России на прошлой неделе. Это связано с его сотрудничеством со швейцарской компанией Milur SA, занимающаяся финансовыми операциями. В свою очередь последняя по части бизнеса контактирует с компанией „Миландр“, отделением российского военно-промышленного комплекса, который разрабатывает и производит микросхемы и другую электронику.

ПОД САНКЦИЯМИ: имя Хольгера Ленга в списке, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

Ранее под санкциями оказались связанные с Эстонией компании цифровых денег Garantex Europe, Izibits и Chatex, а также сын политика советских времен Карла Вайно Антон Вайно, родившийся в Таллинне, но являющийся гражданином России и работающий в кремлевской силовой структуре руководителем администрации президента.

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