"Это вопрос национального, государственного и культурного достоинства": депутат от EKRE о переходе на эстоноязычное образование

„Согласно конституции, Эстонское государство - это национальное государство, и его основные конституционные принципы являются основой для нашей деятельности, в том числе и в принятии законов, - уверен Пуустусмаа. - И поскольку это указано в преамбуле конституции, то по сути другого варианта нет. А преамбула конституции гласит, что наша страна была создана с непоколебимой волей к укреплению и развитию, которая должна обеспечить сохранение эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков. Наши политики и так десятилетиями безосновательно подчинялись курсу препирательств и противодействий. Ведь с момента восстановления независимости прошло более 30 лет, а мы до сих пор пытаемся спорить о том, что уместно для национального государства, а что нет, и какие меры реализуют конституционные цели по сохранению языка и культуры. А также нужно ли в Эстонии преподавать на эстонском языке или нет... Это вопрос национального, государственного и культурного достоинства, который должен наконец найти вразумительное решение“.