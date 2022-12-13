На Сааремаа обесточенными остаются около 1000 клиентов

В условиях глубокого снега в течение сегодняшнего дня ремонтные бригады Elektrilevi и добровольцы искали места обрывов линий электропереда.

На Сааремаа работали 32 бригады, в результате их усилий удалось вернуть свет в дома 1700 клиентов. К сожалению, в течение дня в результате неполадок отключение произошло еще у 550 клиентов, и на вечер вторника обесточенными на Сааремаа остаются около 1000 клиентов.

В те районы, которые остаются без электроснабжения компания Elektrilevi в сотрудничестве с кризисной комиссией Сааремаа направляет генераторы.

Elektrilevi просит людей не идти самим проверять линии электропередачи, так как из-за оборванных проводов это опасно для жизни!