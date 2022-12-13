Теперь официально: Кейт Пентус-Розиманнус стала членом Европейской контрольной палаты(8)
Во вторник, 13 декабря, Совет Европейского союза назначил Кейт Пентус-Розиманнус членом Европейской счетной палаты от Эстонии.
Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) назначена членом Европейской счетной палаты на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2028 года. Она заменит на этой должности Юхана Партса (Isamaa).
Пентус-Розиманнус занимала различные должности в эстонском правительстве - была министром окружающей среды, министром иностранных дел и совсем недавно министром - финансов. Также была депутатом Рийгикогу, напоминает rus.err.
Европарламент одобрил назначение Пентус-Розиманнус членом Европейской счетной палаты в конце ноября.
Европейская контрольная палата — создана в 1975 году для аудиторской проверки бюджета Европейского союза и его учреждений. Штаб-квартира палаты находится в Люксембурге.