Экономика
13.12.2022, 18:09

HKScan - собственник Раквереского комбината и Tallegg - продает свой бизнес в странах Балтии

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Цех Tallegg
Цех Tallegg
ФОТО: SVEN ARBET | Delfi Meedia

Концерн HKScan подписал соглашение о продаже своего бизнеса в странах Балтии компании Maag Group, сообщил HKScan.

Цена сделки — 90 млн евро, продажа будет завершена во второй половине 2023 года, сообщил HKScan. Сделка должна быть одобрена Департаментами конкуренции Эстонии и Латвии, передает rus.err.

В Эстонии HKScan владеет Раквереским мясокомбинатом, предприятие по производству мяса птицы Tallegg в Табасалу и производственным предприятием в Вийратсе. Кроме того, у HKScan есть производственное предприятие в Латвии в Елгаве.

Maag Grupp — эстонская компания, которая работает не только в Эстонии, но и в Финляндии, и в Польше, в ней трудится 1000 человек. Maag Grupp принадлежат известные бренды Tere, Farmi, Deary, Rannarootsi, Rannamõisa и Pouttu.

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