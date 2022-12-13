HKScan - собственник Раквереского комбината и Tallegg - продает свой бизнес в странах Балтии

Цена сделки — 90 млн евро, продажа будет завершена во второй половине 2023 года, сообщил HKScan. Сделка должна быть одобрена Департаментами конкуренции Эстонии и Латвии, передает rus.err.

В Эстонии HKScan владеет Раквереским мясокомбинатом, предприятие по производству мяса птицы Tallegg в Табасалу и производственным предприятием в Вийратсе. Кроме того, у HKScan есть производственное предприятие в Латвии в Елгаве.

Maag Grupp — эстонская компания, которая работает не только в Эстонии, но и в Финляндии, и в Польше, в ней трудится 1000 человек. Maag Grupp принадлежат известные бренды Tere, Farmi, Deary, Rannarootsi, Rannamõisa и Pouttu.