13.12.2022, 21:26
ФОТО | Начался судебный процесс по спору Каи Каллас и Пауля Кереса(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня Харьюский уездный суд приступил к рассмотрению иска премьер-министра Каи Каллас к присяжному адвокату Паулю Кересу, в котором от него требуют опровергнуть утверждения, прозвучавшие в эфире радиостанции Kuku.
Пауль Керес является защитником экс-министра Майлис Репс (Центристская партия), которая обвиняется в присвоении и мошенничестве. Керес говорил о судебном процессе в эфире Kuku, где в числе прочего сказал, что празднование бывшим министром дня рождения за счет налогоплательщиков в ресторане Mon Repos ничем не отличается от поведения премьер-министра Каи Каллас.