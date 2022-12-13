Новости Эстонии
13.12.2022, 21:26

ФОТО | Начался судебный процесс по спору Каи Каллас и Пауля Кереса

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Paul Kerest esindab saali saabunud Oliver Nääs. Istet on juba võtnud Kaja Kallase esindajad Grete-Kai Teeäär ja Ants Nõmper.
Paul Kerest esindab saali saabunud Oliver Nääs. Istet on juba võtnud Kaja Kallase esindajad Grete-Kai Teeäär ja Ants Nõmper.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня Харьюский уездный суд приступил к рассмотрению иска премьер-министра Каи Каллас к присяжному адвокату Паулю Кересу, в котором от него требуют опровергнуть утверждения, прозвучавшие в эфире радиостанции Kuku.

Пауль Керес является защитником экс-министра Майлис Репс (Центристская партия), которая обвиняется в присвоении и мошенничестве. Керес говорил о судебном процессе в эфире Kuku, где в числе прочего сказал, что празднование бывшим министром дня рождения за счет налогоплательщиков в ресторане Mon Repos ничем не отличается от поведения премьер-министра Каи Каллас.

„Такое же так называемое празднование дня рождения организовала в этом году и наш премьер. Кажется 17 июля у нашего премьера был день рождения, точно в этот день приглашения поступили всем членами правительства и близким партнерам по сотрудничеству. Так же за счет государства“, - сказал Керес в радиоэфире.

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