ФОТО | Начался судебный процесс по спору Каи Каллас и Пауля Кереса

Пауль Керес является защитником экс-министра Майлис Репс (Центристская партия), которая обвиняется в присвоении и мошенничестве. Керес говорил о судебном процессе в эфире Kuku, где в числе прочего сказал, что празднование бывшим министром дня рождения за счет налогоплательщиков в ресторане Mon Repos ничем не отличается от поведения премьер-министра Каи Каллас.

„Такое же так называемое празднование дня рождения организовала в этом году и наш премьер. Кажется 17 июля у нашего премьера был день рождения, точно в этот день приглашения поступили всем членами правительства и близким партнерам по сотрудничеству. Так же за счет государства“, - сказал Керес в радиоэфире.