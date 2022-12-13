В Эстонии прошел тренинг на случай химической, биологической, радиоактивной или ядерной атаки

В тренинге приняли участие представители эстонских министерств, занимающихся внутренней безопасностью, обороной, гражданской защитой, здравоохранением, охраной окружающей среды и международными делами, а также официальные лица из США, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, ЕС и НАТО. Участники обсудили как координировать совместный ответ на химическую, биологическую, радиоактивную или ядерную атаку (ХБРЯ).

Двухдневный семинар открыли вице-канцлер Министерства внутренних дел по спасению и кризисному управлению Виола Мурд и временный поверенный в делах посольства США Габриэль Кауэн. В своих выступлениях они подчеркнули необходимость для каждой страны повышать свою готовность государства к эффективному реагированию на инциденты, связанные с ХБРЯ атакой и подчеркнули важнейшую роль, которую международная помощь может сыграть в преодолении крупного кризиса.

Участники семинара ознакомились с презентациями и обменялись передовым опытом с экспертами по обеспечению готовности к ХБРЯ атакам и реагированию на инциденты, в том числе с официальными лицами из правительства Эстонии, Европейского Союза, НАТО, Европейского командования Вооруженных сил США и правоохранительных органов США.

Центральное место в семинаре занимали кабинетные учения по реагированию на гипотетический сценарий серии террористических атак на эстонскую инфраструктуру с использованием радиологических распыляющих устройств. В сценарии подчеркивалась необходимость инвестировать в обеспечение готовности к ХБРЯ атакам, важность продолжения учений для отработки реагирования на крупный кризис и ценность совместной работы с международными партнерами, чтобы использовать иностранную помощь для спасения жизней, защиты окружающей среды и сведения к минимуму вреда для местных жителей. В небольших тематических рабочих группах участники обсудили и оценили способность каждого государства к реагированию на инцидент как в своей стране, так и способность оказать международную помощь другим странам в случае крупной ХБРЯ атаки.

Семинар является частью серии мероприятий, организованных Государственным департаментом США и направленных на укрепление международного сотрудничества в целях сдерживания и защиты от растущего использования ХБРЯ оружия во всем мире.