14.12.2022, 11:15
Коронавирус возвращается. Во всех группах взрослого населения растет число инфицированных(12)
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Ежедневно от коронавируса умирает не менее одного человека. В связи с тем, что инфекция вновь активно распространяется среди пожилого населения, можно ожидать роста смертности, пишет издание Eesti Ekspress.
В первую неделю декабря количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось по сравнению с предыдущей неделей более чем на 20%. Скачкообразный рост заболеваемости был отмечен среди населения в возрасте 55–59 лет: число больных выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей. Но и молодые стали заболевать чаще: заболеваемость 20–24-летних выросла почти на 40%, не отстают от них по уровню заболеваемости и люди в возрасте 80–84 лет.