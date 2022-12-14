Коронавирус возвращается. Во всех группах взрослого населения растет число инфицированных

В первую неделю декабря количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось по сравнению с предыдущей неделей более чем на 20%. Скачкообразный рост заболеваемости был отмечен среди населения в возрасте 55–59 лет: число больных выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей. Но и молодые стали заболевать чаще: заболеваемость 20–24-летних выросла почти на 40%, не отстают от них по уровню заболеваемости и люди в возрасте 80–84 лет.