Новости Эстонии
14.12.2022, 11:15

Коронавирус возвращается. Во всех группах взрослого населения растет число инфицированных

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Eesti Ekspress
ОМИКРОН: коронавирус в представлении художника.
ОМИКРОН: коронавирус в представлении художника.
ФОТО: Fit Ztudio | Shutterstock

Ежедневно от коронавируса умирает не менее одного человека. В связи с тем, что инфекция вновь активно распространяется среди пожилого населения, можно ожидать роста смертности, пишет издание Eesti Ekspress.

В первую неделю декабря количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось по сравнению с предыдущей неделей более чем на 20%. Скачкообразный рост заболеваемости был отмечен среди населения в возрасте 55–59 лет: число больных выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей. Но и молодые стали заболевать чаще: заболеваемость 20–24-летних выросла почти на 40%, не отстают от них по уровню заболеваемости и люди в возрасте 80–84 лет.

В самой младшей возрастной групп, среди детей в возрасте до 4 лет заболеваемость также выросла более чем на треть.

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