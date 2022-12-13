Tallinna Linnatransport благодарит людей, которые помогли справиться со вчерашней снежной бурей

Хотя обрушившаяся в понедельник на город снежная буря принесла с собой немало вызовов для водителей общественного транспорта, услуга таллиннского общественного транспорта функционировала, и ни одной серьезной аварии не произошло. Из-за экстремальных дорожных и погодных условий на маршрутах, конечно, возникали сбои, и всего за сутки произошло 16 ДТП с участием автобусов – все они рассматриваются; но благодаря самоотверженным работникам и участливому населению все простои были ликвидированы.

Член правления Tallinna Linnatransport Кайдро Падар сказал, что он очень благодарен своим работникам и добровольцам, которые вчера приходили на помощь. „За последние сутки водители общественного транспорта и технический персонал работали не покладая рук – более 1000 человек делали все для того, чтобы услуга общественного транспорта исправно функционировала и люди, несмотря на сложные погодные условия, могли безопасно добираться до своих мест назначения. Это большое достижение – обеспечить бесперебойность услуг в такой сложной ситуации. Это потребовало как отдачи каждого отдельного работника, так и слаженной командной работы“, – сказал Падар.

„Мы также очень благодарны всем обычным гражданам, которые добровольно приходили на помощь водителям общественного транспорта. Благодаря им и вместе с ними нам удалось обеспечить движение настолько хорошо, насколько это было возможно. Нам помогали откапывать, толкать, вытягивать автобусы. В одном случае, например, жители близлежащих домов помогли организовать водителям автобусов возможность пользоваться туалетом, когда в конце улицы Рандла образовался большой затор“, – дополнил Падар.