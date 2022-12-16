Оценка женщинами своего положения в эстонском обществе за последние годы снизилась

• На работе женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с неравным обращением в вопросах, связанных с заработной платой и рабочей нагрузкой.

• 50% женщин и 19% мужчин часто считают, что на них ложится слишком много работы по дому.

• 83% опрошенных согласны с тем, что, став свидетелем семейной ссоры, чреватой насилием, следует вмешаться. Со временем все больше людей отвечают на этот вопрос положительно.

„Исследование показывает, что, хотя мы потихоньку движемся к равноправному обществу и люди поддерживают принцип равных возможностей для женщин и мужчин, к сожалению, зачастую на практике это не отражается, - заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Положительным изменением стал рост поддержки жителями страны нынешней системы родительских компенсаций. Теперь ими практически наравне пользуются и матери, и отцы. И все же для ускорения темпа изменений не только в теории, но и на практике, мы должны способствовать тому, чтобы каждый житель Эстонии понимал, в чем заключаются преимущества гендерно-равного общества и для него самого, и для страны в целом“.

Одним из проявлений гендерного неравенства в Эстонии является разделение профессий на „мужские“ и „женские“, т. е. гендерная сегрегация. Помимо прочего, она воспроизводится и гендерными стереотипами в воспитании и образовании. По данным мониторинга, в воспитании мальчиков и девочек по-прежнему считаются важными разные навыки и качества, но в то же время доля универсальных навыков с течением времени несколько увеличилась.

Лишь немногим более половины опрошенных считают, что среди социальных работников и работников здравоохранения мужчин могло бы быть больше. Половина респондентов полагает, что в секторе информационно-коммуникационных технологий и других технических областях могло бы трудиться больше женщин. В то же время 63% жителей Эстонии уверены в том, что женщины не хуже мужчин справляются с должностями, требующими технических навыков, и этот процент со временем увеличивается.