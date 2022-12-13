Эксперт: рост процентных ставок может замедлиться

По словам Калле Козе, после неровного начала ноября доходность финансовых рынков была положительной, но неопределенность сохраняется. „Основным фактором, оказавшим положительное влияние на развитые рынки, была надежда на то, что мы уже достигли пика инфляции и что она начнет замедляться, – сказал Козе и добавил: – Если бы инфляция уже достигла своего пика, это позволило бы Федеральной резервной системе США снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики“.

Козе отметил, что, как уже стало нормой, в ноябре участники финансового рынка сосредоточились в основном на повышении процентных ставок центрального банка и новостях, связанных с инфляцией. Месяц начался с заседания Федеральной резервной системы США, на котором было принято решение повысить процентные ставки еще на 0,75 процентного пункта. „Столь быстрое повышение процентных ставок с весны – это самое агрессивное ужесточение монетарной политики в США с 1980-х годов. Первоначальная реакция инвесторов на последние сообщения о денежно-кредитной политике была негативной“, – сказал Козе. S&P 500, основной фондовый индекс США, подвергся самому большому падению с начала ужесточения денежно-кредитной политики в день, когда Федеральная резервная система приняла решение о повышении процентных ставок.

По словам Козе, настроения на финансовых рынках оставались пессимистичными, но после выхода данных по инфляции в США оказалось, что инфляция потребительских цен замедлилась больше, чем ожидалось. Индекс потребительских цен вырос на 7,7% (по сравнению с 8,2% в прошлом месяце). „Это была долгожданная новость, которая изменила направление основных финансовых индексов. После публикации данных настроения на финансовых рынках быстро стали позитивными, так как ожидания того, что инфляция достигла своего пика и долгожданное снижение роста цен продолжится, получили поддержку“, – сказал Козе.

В Европе же макроэкономические настроения в течение месяца были более сдержанными. По словам президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, риск рецессии в Европе возрос, а инфляция в еврозоне остается более чем в пять раз выше официального целевого показателя ЕЦБ. „ЕЦБ уже ужесточил денежно-кредитную политику как никогда ранее“, – сказал Козе. Ожидается, что на следующем заседании в середине декабря банк повысит ключевые процентные ставки как минимум на 0,50 процентного пункта. Последний раз ЕЦБ повышал базовую ставку в конце октября – на 0,75 процентного пункта.