Тают как снег. Автозаправки снизили цены на топливо до уровня девятимесячной давности

„Цены на готовую продукцию на мировом рынке в течение последней недели падали, что позволило Circle K снизить розничные цены как на бензин, так и на дизельное топливо до минимального уровня за последние девять месяцев. Такие низкие цены на топливо в Эстонии мы видели в начале марта“, — сказал руководитель отдела ценообразования Circle K Eesti Индрек Сасси.

По его словам, за падением цен на мировом рынке стоит слабый прогноз экономики. „Хотя сохраняется неопределенность в отношении влияния нефтяных санкций против России и того, каким образом ослабление ковидных ограничений в Китае и финансовая политика центральных банков повлияют на спрос, неопределенность в отношении предстоящего экономического спада является одним из основных факторов, влияющих на закупочные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо“, — пояснил Сасси.

„Цены на мировом рынке падают с начала ноября. Это было в основном вызвано снижением потребительского спроса, которое стало результатом продолжающихся в Китае ковид-ограничений и высокой инфляции“, — сообщил в свою очередь член правления Alexela Тармо Кярсна.

Рынок занял выжидательную позицию

В начале декабря рынки выжидали, какой потолок цен на российскую нефть установят Евросоюз и G7, какое решение примет ОПЕК+ по объемам добычи и как повлияет на рынок эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти. В течение этого периода цены менялись в обоих направлениях каждые нескольких дней. „Падение спроса на китайском рынке из-за коронавирусных ограничений и небольшое влияние антироссийских санкций привели к падению цен на мировых рынках, которое сегодня пришло и на заправки Эстонии“, — добавил Кярсна.

Таким образом, за последний месяц цены на дизельное топливо на заправочных станциях упали на 21,5 цента, а на бензин - на 23 цента.