Повторится ли вчерашний коллапс? Особый режим продолжается. На дорогах скользко, они заснежены

По состоянию на раннее утро государственные дороги страны покрыто снегом. Главные шоссе, в основном, пригодны для езды, но более мелкие дороги могут быть сильно заснежены. Во многих местах идет снег, наблюдается низовая метель. Температура воздуха -4..-9°С. На материке дует восточный ветер, на островах северный и северо-западный ветер 3-9, порывами до 14 м/с.



Согласно прогнозу, днем по всей стране возможны осадки, местами метель. Будут наблюдаться сильные порывы ветра, температура воздуха минусовая. На дорогах очень скользко!



Напоминание водителям



В связи с сильным снегопадом и ветром Департамент транспорта установил особый режим технического обслуживания с 6:00 часов 12 декабря до 20:00 часов 13 декабря 2022 года. Ведомство подчеркивает, что в таких погодных условиях не может обеспечить везде требуемый уровень состояния дорог.