Специальный режим на дорогах Эстонии продлят до вечера вторника

Период технического обслуживания, который первоначально должен был закончиться в 8.00 утра во вторник, будет продлен во всех уездах Эстонии, кроме Пылва, Выру и Валга. При нынешней погоде и состоянии дорог партнеры по техническому обслуживанию в этих уездах смогут привести дороги в необходимое состояние к завтрашнему утру.

По данным Департамента окружающей среды, завтра будет преимущественно облачно. Временами снег и морось. На материке южный ветер 3-9, порывы до 13 м/с, на западном побережье изменит направление и станет западным. На островах северный и северо-западный ветер 5-10, на побережье порывы до 15 м/с, усилятся во второй половине дня. Температура воздуха -3...-9°C, во второй половине дня температура снизится.

Транспортный департамент ждет информации о дорожных условиях от водителей и пешеходов дороги по номеру1247. Более подробную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения перед отправлением в путь можно получить на портале http://tarktee.ee.