Из-за шторма на Сааремаа начались перебои в водоснабжении

Благодаря дизельным генераторам большая часть острова подключена к водоснабжению. Однако такие населенные пункты, как Асте, Каали, Кыльяла, Кярла и Мустьяла с самого утра работают по системе, при которой вода подается дважды в день - утром и вечером - на пару часов.

По словам члена правления компании Kuressaare Veevärk Айвара Сырма, работы по восстановлению сегодня утром прошли без особых проблем. Однако, похоже, что в некоторых местах проблемы начинают накапливаться - где-то канализация начинает переполняться, где-то ломается оборудование. „Если эта история продлится еще несколько дней, у нас возникнут серьезные проблемы во многих местах“, - сказал Сырм.

По словам Сырма, компания Elektrilevi не дала никаких прогнозов, кроме того, что подключение к электричеству должно быть восстановлено в течение 48 часов, как и водоснабжение. „Они не говорят наверняка о каком-то конкретном времени, что вполне понятно, - отметил Сырм. - Погодные условия здесь действительно настолько ужасны, что выполнять работу во много раз сложнее, чем в обычных условиях“. По словам Сырма, трудно сказать, у скольких людей на острове сейчас нет водоснабжения в домах, но он предполагает, что в каждом из перечисленных выше населенных пунктов проживает около 300-400 человек.

„Если посмотреть на карту, то больше всего пострадали западные районы, до шоссе Куйвасту, - объяснил он. - Перебои есть и в других местах, но основные проблемы - там, где выпало больше всего снега“.

Сырм сообщил, что к настоящему времени эвакуировать эти районы было бы очень сложно, но ряд людей воспользовались возможностью и уехали заранее. „Проезжая вчера по этим районам, действительно казалось, что они уже относительно пустынны. Похоже, что некоторым все же повезло найти теплое местечко у знакомых, - говорит Сырм. - Ведь действительно - нет ни тепла, ни света, а вода с перебоями“.