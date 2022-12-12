ВИДЕО | Таллиннский аэропорт заносит снегом. Ведутся работы по его расчистке
Многие рейсы были отменены из-за сегодняшнего шторма. Аэропорт прилагает все усилия, чтобы максимально расчистить дороги.
Из видео также можно получить представление о погодных условиях в Таллиннском аэропорту. Понятно, что многие пилоты испытывают трудности с посадкой из-за плохой видимости. Так, например, самолету, следовавшему из Лондона в Эстонию, пришлось приземлиться в Хельсинки.
Специалист по коммуникациям аэропорта Яне Калласте просит следить за сайтом Таллиннского аэропорта. „Мы советуем всем, кто планирует путешествовать сегодня, следить за информацией на сайте аэропорта и от авиакомпаний. Всем, кто планирует сегодня встретить кого-либо в аэропорту, также рекомендуется следить за информацией о рейсах на сайте аэропорта и, по возможности, избегать поездок.“
Калласте добавила, что безопасность является их главным приоритетом, и в данном случае это означает бесперебойную уборку снега.