ВИДЕО | Таллиннский аэропорт заносит снегом. Ведутся работы по его расчистке

Из видео также можно получить представление о погодных условиях в Таллинн ском аэропорту. Понятно, что многие пилоты испытывают трудности с посадкой из-за плохой видимости. Так, например, самолет у, следовавшему из Лондона в Эстонию, пришлось приземлиться в Хельсинки.

Специалист по коммуникациям аэропорта Яне Калласте просит следить за сайтом Таллиннского аэропорта. „Мы советуем всем, кто планирует путешествовать сегодня, следить за информацией на сайте аэропорта и от авиакомпаний. Всем, кто планирует сегодня встретить кого-либо в аэропорту, также рекомендуется следить за информацией о рейсах на сайте аэропорта и, по возможности, избегать поездок.“