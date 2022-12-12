Шторм в Западной Эстонии: дверь ЭМО в Хаапсалу перестала работать, 24 украинских беженца эвакуированы из Когула

Как из Хаапсалу, так и из Курессааре поступали сообщения о том, что оборудование пришло в негодность. В обоих случаях пришлось принимать экстренные меры.

Повреждения от ветра в больнице

Во время снежной бури в больнице Ляэнемаа гораздо меньше посещений отделения неотложной помощи, но поступающим приходится пользоваться боковой дверью, так как дверь отделения неотложной помощи временно закрыта из-за бури.

По словам Варе, в последние дни количество посещений отделений неотложной помощи значительно снизилось.

„Автоматика двери ЭМО сломалась, и теперь всем приходится входить в больницу через главную дверь“, - говорит медицинский директор больницы Ляэнемаа Алге Варе. Она считает, что, скорее всего, кусок льда застрял в двери и сломал автоматику.

По словам Варе, в последние дни количество посещений отделений неотложной помощи значительно снизилось. Скорее всего это связано с тем, что вчера службы спасения начали информировать людей о необходимости оставаться дома во время шторма.

Система отопления перестала работать

На Сааремаа украинских беженцев пришлось эвакуировать из дома престарелых, поскольку в здании стало невыносимо холодно.

„Мы эвакуировали 24 военных беженца из бывшего дома престарелых в Когула и доставили их в город Курессааре“, - сообщал консультант по кризисным ситуациям из Сааремаа Гуннар Хави. Беженцев частично переселили в общежитие Курессаарского профессионального училища, а частично - в небольшую гостиницу.

Здание остыло до такой степени, что находится людям в нем стало невозможно. Электричество в здании до сих пор не восстановлено.

Причина эвакуации заключалась в том, что в здании была установлена локальная система отопления, которая перестала работать из-за длительного отключения электроэнергии. Здание остыло до такой степени, что находиться людям в нем стало невозможно. Подача электричества в здание до сих пор не восстановлена.

Погода на Сааремаа продолжает оставаться ветреной, метель по-прежнему в разгаре. Поэтому Хави не может предсказать, когда в здании дома престарелых в Когула будет восстановлено электроснабжение. „Ситуация все еще сложная, хотя бригады Elektrilevi работают здесь и делают все возможное. Но все же отключения довольно обширные, и на их устранение потребуется больше времени, чем обычно“.