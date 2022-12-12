ФОТО | Из Виймси в центр Таллинна за 52 евро! Из-за бурана тарифы на такси достигли новых высот

Снежная буря и конец рабочего дня - это, пожалуй, самое экстримальное сочетание, которые только можно пожелать пассажиру такси. Например, читатель Delfi хотел добраться из Виймси в центр Таллинна. Поскольку все обычные такси были уже заняты, приложение Bolt предлагало только вариант Premium. В настоящее время клиенту придется заплатить за поездку 52,4 евро (51,4 евро с промокодом).

В настоящее время, чтобы добраться из тогового центра Виру в Мустамяэ, вам придется заплатить от 14,4 до 35,3 евро. Все зависит от того, заняты ли водители более дешевых такси или нет.

Чтобы добраться до Балтийского вокзала из центра Виру, в настоящее время необходимо заплатить от €7,7 до €16,2. Это также зависит от того, есть ли свободное более дешевое такси или единственным вариантом является такси класса Premium, которое значительно дороже.