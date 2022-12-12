Департамент конкуренции начал надзорное производство для выяснения причин отключений электроэнергии на Сааремаа

По словам руководительницы регулирующего органа Кюлли Хааб, цель процедуры - выявить причины масштабных отключений. „Расследование должно прояснить, надлежащим ли образом Elektrilevi выполняла свои обязательства, указанные в Законе о рынке электроэнергии, в том числе, было ли выполнено обязательство Elektrilevi по обслуживанию линий“, - сказала Хааб.

Департамент концуренции осуществляет надзор за выполненям требований к качеству сетевых соединений в соответствии с Законом о рынке электроэнергии и постановлением министра экономики и коммуникаций от 06.04.2005 № 42 „Требования к качеству сетевых услуг и условия снижения платы за сеть в случае нарушения требований к качеству“.

Департамент концуренции осуществляет государственный надзор в области конкуренции, электроэнергетики, природного газа, централизованного теплоснабжения, почтовых услуг, коммунального водоснабжения и канализации, железных дорог, авиации и портов.