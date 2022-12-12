В следующем году начнется строительство трамвайной линии в Старый порт
В проекте городского бюджета на 2023 год наибольшая доля инвестиций приходится на реконструкцию и капитальный ремонт дорог и улиц – на эти цели запланировано 78,1 млн евро. Особое внимание уделяется реконструкции основных транспортных узлов, а также капитальному и восстановительному ремонту улиц, мостов и виадуков.
„Радует, что несмотря на сложную экономическую ситуацию Таллинн продолжает создавать необходимую инфраструктуру, занимается проектированием и строительством новых объектов. Для нас важно, чтобы движение было комфортным и стабильным. Наряду с масштабной реконструкцией улиц мы также уделяем внимание повышению безопасности в окрестностях школ“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.
В следующем году начнется строительство трамвайной линии между терминалом Юлемисте и Старым портом – этот проект будет реализован с привлечением внешнего финансирования. На строительство запланировано около 21,4 млн евро, из них 3,5 млн евро будут выделены из городского бюджета. Помимо этого, начнется строительство многоуровневого перекрестка Тонди и реконструкция отрезка улицы Котка между ул. Тонди и Тикутая. На эти цели в городском бюджете также предусмотрено более 3,5 млн евро.
В следующем году будет завершена реконструкция улиц Йыэ и Пронкси, а также улицы Вана-Каламая. На реализацию этих проектов в городском бюджете запланировано 15,9 млн евро. Продолжится проектирование Петербури теэ, улицы Лийвалайа, а также отрезка улицы Тулика между Эндла и Сыле. На работы по проектированию предусмотрено 2,1 млн евро.
Планируется капитальный ремонт и реконструкция Борнхёэ теэ, а также улиц Лехе и Койдула (подъездная дорога к новому хозяйственному зданию в парке Кадриорг). Кроме того, будет проведена реконструкция остановок и полос для общественного транспорта, намечен ремонт нескольких мостов и виадуков. Для повышения безопасности движения продолжится строительство дорожных порогов. Завершится проектирование тоннелей вдоль будущей трассы Rail Baltic и начнутся строительные работы - в общей сложности на это предусматривается около 6,9 млн евро. На ремонт внутриквартальных дорог будет выделено 6 миллионов евро.
Продолжится реализация Таллиннской велосипедной стратегии на 2018–2028 годы. На инвестиции в 2023 году предусмотрено 6,3 млн евро. Завершится второй этап строительства велодорожки, соединяющей Ласнамяэ с центром города, а также продление велодорожек улицы Поска до Рейди теэ. Продолжится расширение сети велопарковок. Для обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов начнется строительство пешеходных тоннелей под железнодорожным виадуком улицы Эндла и Палдиского шоссе, между ул. Котка и Техника, а также проектирование тоннеля на железнодорожной станции Пяэскюла.
На ускорение перевода уличного освещения на светодиодное, включая модернизацию освещения в парках и на детских площадках, предусмотрено 8,9 млн евро. Для повышения безопасности пешеходов и других участников дорожного движения продолжится программа „Безопасный переход“, в рамках которой на пешеходных переходах устанавливается специальное освещение и светофоры.
Бюджет города Таллинна на 2023 год должен быть утвержден городским собранием. На рассмотрение горсобрания представлен проект городского бюджета общим объемом в 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, или на 6,2% больше уточненного бюджета на 2022 год.