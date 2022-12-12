В следующем году начнется строительство трамвайной линии в Старый порт

„Радует, что несмотря на сложную экономическую ситуацию Таллинн продолжает создавать необходимую инфраструктуру, занимается проектированием и строительством новых объектов. Для нас важно, чтобы движение было комфортным и стабильным. Наряду с масштабной реконструкцией улиц мы также уделяем внимание повышению безопасности в окрестностях школ“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

В следующем году начнется строительство трамвайной линии между терминалом Юлемисте и Старым портом – этот проект будет реализован с привлечением внешнего финансирования. На строительство запланировано около 21,4 млн евро, из них 3,5 млн евро будут выделены из городского бюджета. Помимо этого, начнется строительство многоуровневого перекрестка Тонди и реконструкция отрезка улицы Котка между ул. Тонди и Тикутая. На эти цели в городском бюджете также предусмотрено более 3,5 млн евро.

В следующем году будет завершена реконструкция улиц Йыэ и Пронкси, а также улицы Вана-Каламая. На реализацию этих проектов в городском бюджете запланировано 15,9 млн евро. Продолжится проектирование Петербури теэ, улицы Лийвалайа, а также отрезка улицы Тулика между Эндла и Сыле. На работы по проектированию предусмотрено 2,1 млн евро.

Планируется капитальный ремонт и реконструкция Борнхёэ теэ, а также улиц Лехе и Койдула (подъездная дорога к новому хозяйственному зданию в парке Кадриорг). Кроме того, будет проведена реконструкция остановок и полос для общественного транспорта, намечен ремонт нескольких мостов и виадуков. Для повышения безопасности движения продолжится строительство дорожных порогов. Завершится проектирование тоннелей вдоль будущей трассы Rail Baltic и начнутся строительные работы - в общей сложности на это предусматривается около 6,9 млн евро. На ремонт внутриквартальных дорог будет выделено 6 миллионов евро.