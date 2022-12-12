Парламентская комиссия по социальным делам поддержала введение пенсии вдовца

„Пенсия вдовца будет назначаться пожизненно и будет сравнима с размером пенсии умершего супруга. Пенсию вдовца назначать не будут в случае, если она будет меньше, чем пенсия овдовевшего пенсионера“, - сказал депутат парламента Тынис Мёльдер.

„Женщины живут в среднем на 8,6 лет дольше, чем мужчины. При потере супруга доход овдовевшего супруга уменьшается, снижается качество жизни“, - пояснил он необходимость законопроекта.

По словам Мёльдера, пенсионеры по старости и так живут более скромно, чем другие группы населения, а что касается одиноких пенсионеров, то среди них процент живущих в относительной бедности выше всего. „В 2020 в относительной бедности жили около половины пенсионеров по старости. Среди одиноких пенсионеров соответствующий показатель был значительно выше. Согласно результатам различных исследований, среди одиноких пенсионеров старше 65 лет показатель относительной бедности достигает 80%, тогда как среди людей старше 65 лет он равен 36%“, - отметил Мёльдер.

„Пенсия вдовца поможет поддержать одиноких пожилых людей. Помимо эмоционального стресса, потерявшие супруга сталкиваются также со снижением качества жизни. В условиях рекордной инфляции вдовья пенсия стала бы существенной помощью для пенсионеров“, - сказал Мёльдер.

Первое чтение законопроекта состоится в парламенте в начале следующего года.